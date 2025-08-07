Donald Trump planea una tarifa de 100 pc sobre chips de computadora, a menos que las empresas se acumulen en Estados Unidos







Presidente Donald Trump Dicho el miércoles que impondrá una tarifa del 100 por ciento a las chips de computadora, aumentando el espectro de precios más altos de electrónica, autos, electrodomésticos y otros productos esenciales que dependen de los procesadores que impulsan la era digital. «Pondremos una tarifa de aproximadamente el 100 por ciento en chips y semiconductores», dijo Trump en la Oficina Oval mientras nos reuniremos con el CEO de Apple, Tim Cook. «Pero si estás construyendo en los Estados Unidos de América, no hay ningún cargo».

El anuncio se produjo más de tres meses después de que Trump eximió temporalmente a la mayoría de los electrónicos de las tarifas más onerosas de su administración. El presidente republicano dijo que las compañías que hacen chips de computadora en los Estados Unidos se salvarían del impuesto de importación. Durante el Pandemia de COVID-19La escasez de chips de computadora aumentó el precio de los autos y contribuyó a una mayor inflación.

Los inversores parecían interpretar las posibles exenciones arancelarias como positivas para Manzana y otras compañías tecnológicas importantes que han estado haciendo grandes compromisos financieros para fabricar más chips y otros componentes en los Estados Unidos. Big Tech ya ha hecho compromisos colectivos para invertir alrededor de USD 1.5 billones en los Estados Unidos desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero. Esa cifra incluye una promesa de USD 600 mil millones de Apple después de que el fabricante de iPhone aumentó su compromiso al agregar otros USD 100 mil millones con un compromiso previo hecho en febrero.

Ahora la pregunta es si el acuerdo negociado entre Cook y Trump será suficiente para aislar los millones de iPhones realizados en Porcelana e India de los aranceles que la administración ya ha impuesto y reduce la presión sobre la compañía para elevar los precios de los nuevos modelos que se espera que se presente el próximo mes.

Wall Street ciertamente parece pensar que sí. Después de que el precio de las acciones de Apple ganó un 5 por ciento en las sesiones de negociación regulares del miércoles, las acciones aumentaron en otro 3 por ciento en operaciones extendidas después de que Trump anunció que algunas compañías tecnológicas no serán afectadas con las últimas tarifas mientras Cook se paró junto a él.

Las acciones de AI Chip modificador NvidiaLo que también ha hecho grandes compromisos con los EE. UU., Aumentó ligeramente en el comercio extendido para agregar a la ganancia de USD 1 billón en valor de mercado que la compañía Silicon Valley ha hecho desde el comienzo de la segunda administración de Trump. El precio de las acciones del pionero de los chips informáticos Intel, que ha caído en tiempos difíciles, también subió en el comercio extendido.

Las consultas enviadas a los fabricantes de chips Nvidia e Intel no fueron respondidas de inmediato. El principal grupo comercial de la industria del chip, la Asociación de la Industria de Semiconductores, se negó a comentar sobre las últimas tarifas de Trump. La demanda de chips informáticos ha estado subiendo en todo el mundo, con las ventas que aumentan el 19.6 por ciento en el año finales en junio, según la Organización Mundial de Estadísticas de Comercio de Semiconductores.

Tarifa de Trump Las amenazas marcan un descanso significativo de los planes existentes para revivir la producción de chips informáticos en los EE. UU. Que se redactaron durante la administración del presidente Joe Biden. Desde que se hizo cargo de Biden, Trump ha estado desplegando aranceles para incentivar más producción nacional. Esencialmente, el presidente está apostando a que la amenaza de costos de chip dramáticamente más altos obligaría a la mayoría de las empresas a abrir fábricas a nivel nacional, a pesar del riesgo de que los aranceles puedan obtener ganancias corporativas y aumentar los precios de los teléfonos móviles, televisores y refrigeradores.

Por el contrario, los chips bipartidistas y Acto de ciencia Ese Biden firmó la ley en 2022 proporcionó más de USD 50 mil millones para apoyar nuevas plantas de chips de computadoras, financiar investigaciones y capacitar a los trabajadores de la industria. La combinación de apoyo financiero, créditos fiscales y otros incentivos financieros debían dibujar en inversión privada, una estrategia que Trump se ha opuesto vocalmente.

