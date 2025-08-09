Donald Trump planea reunirse con Vladimir Putin para fiscussar el conflicto de Ucrania







Presidente de los Estados Unidos Donald Trump Dicho el viernes que se reunirá con ‘muy poco’ con el presidente ruso Vladimir Putin para discutir la guerra en Ucrania y que pronto anunciará la ubicación. «Vamos a anunciar más tarde, y vamos a tener una reunión con Rusia», dijo Trump a los periodistas de la Casa Blanca.

Si sucede, la reunión sería la primera cumbre de los Estados Unidos en Rusia desde 2021, cuando el ex presidente Joe Biden se reunió con Putin en Ginebra. Sería un hito significativo hacia el esfuerzo de Trump para poner fin a la guerra, aunque no hay garantía de que detenga los combates ya que Moscú y Kiev permanecen muy separados en sus condiciones para la paz.

Los comentarios del presidente llegaron como Soldados ucranianos En el campo de batalla expresó pocas esperanzas de una solución diplomática a la guerra y la fecha límite de Trump llegó el viernes para que el Kremlin hiciera las paces. Exasperado que Putin no prestó atención a sus llamados a dejar de bombardear a las ciudades ucranianas, Trump hace casi dos semanas ascendió su ultimátum para imponer sanciones adicionales a Rusia e introducir aranceles secundarios dirigidos a países que compran petróleo ruso si el Kremlin no avanzaba hacia un asentamiento.

Los esfuerzos de Trump para presionar a Putin para que detengan la lucha hasta ahora no han dado ningún progreso. El ejército más grande de Rusia avanza lentamente más profundamente en Ucrania a un gran costo en tropas y armaduras, mientras que bombardea implacablemente las ciudades ucranianas. Rusia y Ucrania están muy separados en sus términos para la paz.

Las tropas ucranianas dicen que están listas para seguir luchando

Las fuerzas ucranianas están encerradas en intensas batallas a lo largo de la primera línea de 1,000 kilómetros que serpentea del noreste al sureste de Ucrania. El área de Pokrovsk del este Región de Donetsk está tomando la peor parte del castigo mientras Rusia busca salir a la región vecina de Dnipropetrovsk. Ucrania tiene una importante escasez de mano de obra.

También se está llevando a cabo una intensa lucha en la región fronteriza del norte de Ucrania, donde las fuerzas ucranianas están involucrando a los soldados rusos para evitar que se envíen refuerzos desde allí a Donetsk. En el área de Pokrovsk de Donetsk, un comandante dijo que cree que Moscú no está interesado en la paz. `Es imposible negociar con ellos. La única opción es derrotarlos, `Buda, un comandante de una unidad de drones en la brigada espartana, dijo Associated Press. Usó solo su señal de llamado, de acuerdo con las reglas del ejército ucraniano.

`Me gustaría que estén de acuerdo y que todo esto se detenga, pero Rusia no estará de acuerdo con eso. No quiere negociar. Entonces, la única opción es derrotarlos «, dijo. En la región del sur de Zaporizhzhia, un comandante de obús que usa el llamado de Varsovia, dijo que las tropas están decididas a frustrar Rusia invasión. «Estamos en nuestra tierra, no tenemos salida», dijo. `Así que nos mantenemos firmes, no tenemos otra opción ‘.

Putin hace una gran cantidad de llamadas telefónicas

El Kremlin dijo el viernes que Putin recibió una llamada telefónica con el líder chino Xi Jinping, durante el cual el líder ruso informó a Xi sobre los resultados de su reunión a principios de esta semana con el enviado de Trump Steve Witkoff. Funcionarios del Kremlin dijeron que Xi `expresó su apoyo a la solución de la crisis ucraniana a largo plazo.

Putin debe visitar China el próximo mes. China, junto con Corea del Norte e Irán, han brindado apoyo militar para el esfuerzo de guerra de Rusia, dice Estados Unidos. El primer ministro indio, Narendra Modi, dijo en X que también tenía una llamada con Putin para hablar sobre los últimos desarrollos de Ucrania. Trump firmó una orden ejecutiva el miércoles para imponer una tarifa adicional del 25% sobre la India por sus compras de petróleo ruso, lo que el presidente estadounidense dice que está ayudando a financiar la guerra de Rusia.

Las llamadas de Putin siguieron a sus conversaciones telefónicas con los líderes de Sudáfrica, Kazajstán, Uzbekistán y Bielorrusia, dijo el Kremlin. Las llamadas sugirieron al menos a un analista que Putin tal vez quería informar a los aliados más importantes de Rusia sobre un posible acuerdo que podría llegar a una cumbre con Trump. «Significa que se ha alcanzado algún tipo de acuerdo de paz real por primera vez», dijo Sergei Markov, analista con sede en Moscú pro-Kremlin.

Los analistas dicen que Putin tiene como objetivo sobrevivir a Occidente

Trump dijo el jueves que se reuniría con Putin incluso si el Líder ruso No se reunirá con su contraparte ucraniana Volodymyr Zelenskyy. Eso avivó los temores en Europa de que Ucrania podría ser marginado en los esfuerzos para detener el mayor conflicto del continente desde la Segunda Guerra Mundial. Los comentarios de Trump siguieron a una declaración de Putin que esperaba reunirse con Trump tan pronto como la próxima semana, posiblemente en los Emiratos Árabes Unidos. La Casa Blanca dijo que todavía estaba trabajando a través de los detalles de cualquier posible reunión.

El Instituto para el Estudio de la Guerra, un grupo de expertos de Washington, dijo en una evaluación el jueves que «Putin sigue sin interés en terminar su guerra y está intentando extraer concesiones bilaterales de los Estados Unidos sin participar significativamente en un proceso de paz».

