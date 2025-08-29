Donald Trump para dirigirse 80a Asamblea General de la ONU el 23 de septiembre: Casa Blanca







Presidente Donald Trump Visitará Nueva York el próximo mes para participar en la 80a Asamblea General de las Naciones Unidas, confirmó el jueves la Casa Blanca. «El presidente viajará a la ciudad de Nueva York el 22 de septiembre para dirigirse a la Asamblea General de las Naciones Unidas el martes 23 de septiembre», dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a los periodistas durante una conferencia de prensa.

Trump se ha dirigido a la UNGA varias veces durante su primer mandato como presidente de los Estados Unidos de 2017 a 2021. En 2017, Trump hizo su debut en la UNGA, donde advirtió que Estados Unidos podría «destruir totalmente a Corea del Norte» si provocó y se burló del líder norcoreano Kim Jong-un como «hombre de cohetes».

También criticó el liderazgo de Irán y describió el acuerdo nuclear de Irán como una «vergüenza» en ese momento. En 2018, destacó su «América primero«La agenda, rechazar el globalismo, mientras que su discurso de 2019 se centró en el nacionalismo, los aranceles sobre China y las advertencias sobre Irán y la inmigración. Durante 2020, en medio de los pandemias Covid-19, entregó una breve declaración pregrabada culpando a China por el ritmo de los Virus y destacando los acuerdos de paz del Medio Oriente negociado bajo su administración.

La próxima aparición de Trump el 23 de septiembre marcará su quinta dirección de la UNGA y el primero de su segundo mandato. La Asamblea General de la ONU (UNGA) es el principal órgano de formulación de políticas de la organización. Compuesto por todos los Estados miembros, proporciona un foro único para la discusión multilateral del espectro completo de temas internacionales cubiertos por la Carta de la Naciones Unidas. Cada uno de los 193 estados miembros de las Naciones Unidas tiene el mismo voto. La 80ª sesión de la Asamblea General de la ONU (UNGA) abre el 9 de septiembre de 2025. Dos semanas después, el debate general de alto nivel comienza el 23 de septiembre.

