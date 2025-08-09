Donald Trump para conocer a Vladimir Putin en Alaska el 15 de agosto







Presidente de los Estados Unidos Donald Trump ha anunciado que se reunirá con el presidente ruso Vladimir Putin el próximo viernes 15 de agosto de 2025 en Alaska. Se espera que la reunión se centre en gran medida en los esfuerzos para negociar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Trump reveló los detalles sobre su cuenta social de la verdad. Él escribió: «La muy esperada reunión entre mí, como presidente de los Estados Unidos de América, y el presidente Vladimir Putin, de Rusia, tendrá lugar el próximo viernes 15 de agosto de 2025 en el Gran Estado de Alaska. Más detalles a seguir. ¡Gracias por su atención a este asunto!»

Hablando antes en el Casa blanca Durante la firma del acuerdo de paz de Armenia-Azerbaiyán, Trump también insinuó el progreso en el conflicto de Rusia-Ukraine. «Entré, y todo este mundo estaba en llamas, y todas estas cosas estaban sucediendo. Solo hemos estado aquí seis meses. El mundo estaba en llamas, y nos encargamos de casi todos los incendios, y estamos trabajando en otro muy fuertemente con Rusia y Ucrania. Tendremos más información para usted un poco más tarde», dijo Trump. También dijo que su «aspiración más alta es traer paz y estabilidad en el mundo».

Cuando se le preguntó sobre el Paz de Rusia-Ukraine Los esfuerzos durante el evento de acuerdo de Armenia-Azerbaiyan, Trump dijo: «Rusia, como saben, perdió casi 25,000 durante el último mes y medio. Ucrania perdió solo unos pocos, y muchas personas se están muriendo, y nos acercaremos mucho más adelante. de la importancia de lo que acabamos de hacer «.

Al preguntarte hasta dónde habían progresado las negociaciones, Trump respondió: «Nos estamos acercando mucho a un acuerdo. Trabajar con las naciones europeas, que son personas y líderes excelentes, es un placer a través de OTAN. Me volví muy amigable con ellos y acepté pasar del 2 por ciento al 5 por ciento que ya han pagado. Y estamos trabajando juntos muy de cerca. Para ser justos para el presidente Zelensky, él está obteniendo todo lo que necesita, suponiendo que hagamos algo. Me reuniré muy en breve con el presidente Putin. Hubiera sido antes, pero supongo que hay arreglos de seguridad que desafortunadamente las personas tienen que hacer «.

Trump también dijo que un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania implicaría algún intercambio de territorio. «Es muy complicado. Pero vamos a tener algunos [territory] Volver, y vamos a cambiar algo. Habrá algún intercambio de territorios al mejoramiento de ambos, pero estaremos hablando de eso más tarde o mañana «, dijo.

