Donald Trump para buscar el « Departamento de Guerra ‘renombrando para el Pentágono







Presidente de los Estados Unidos Donald Trump Planea firmar una orden ejecutiva el viernes para cambiar el marca del Departamento de Defensa como el Departamento de Guerra, su último esfuerzo para proyectar una imagen de dureza para el ejército de Estados Unidos. El presidente republicano no puede cambiar formalmente el nombre sin legislación, que su administración solicitaría al Congreso.

Mientras tanto, Trump autorizará al Pentágono a usar los «títulos secundarios» para que el departamento pueda ir por su nombre original. Los planes fueron revelados por un funcionario de la Casa Blanca, que solicitó el anonimato antes del anuncio público, y detallado en una hoja de información blanca. El Departamento de Guerra fue creado en 1789, el mismo año en que la constitución de los Estados Unidos entró en vigor. Fue renombrado por ley en 1947, dos años después del fin de guerra.

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, publicó `Departamento de Guerra ‘en redes sociales Después de que Fox News informara inicialmente la orden ejecutiva. Trump y Hegseth han hablado durante mucho tiempo sobre cambiar el nombre, y Hegseth incluso creó una encuesta de redes sociales sobre el tema en marzo. Desde entonces, ha insinuado que su título como Secretario de Defensa no puede ser permanente en múltiples eventos públicos, incluido un discurso en Fort Benning, Georgia, el jueves. Le dijo a un auditorio lleno de soldados que «puede ser un título ligeramente diferente mañana».

En agosto, Trump dijo a los periodistas que `A todos les gusta que teníamos una increíble historia de victoria cuando era el Departamento de Guerra. Luego lo cambiamos al Departamento de Defensa «. Cuando se enfrentamos a la posibilidad de que hacer el cambio de nombre requiera un acto de Congreso, Trump dijo a los periodistas que» solo lo haremos «. «Estoy seguro de que el Congreso seguirá si lo necesitamos», agregó.

El movimiento es solo el último en una larga línea de cambios culturales Hegseth ha llegado al Pentágono desde que asumió el cargo a principios de año. Al principio de su mandato, Hegseth presionó para eliminar lo que vio como los impactos de la «cultura del despertar» en el ejército al no solo librar al Departamento de Programas de Diversidad, sino al fregar bibliotecas y sitios web de material que se consideran divisivos.

El resultado fue la eliminación y revisión de cientos de libros en las academias militares, que terminaron incluidos títulos en el Holocausto y una memoria Maya Angelou. También resultó en la eliminación de miles de sitios web en honor a las contribuciones de mujeres y grupos minoritarios. `Creo que el presidente y el secretario han sido muy claros sobre esto` que cualquiera que diga en el Departamento de Defensa que la diversidad es nuestra fuerza es, francamente, incorrecto, dijo el portavoz del Pentágono Sean Parnell a periodistas en marzo.

Hegseth también presidió la eliminación de todas las tropas transgénero de la militar Después de una orden ejecutiva de Trump a través de un proceso que algunos describieron como ‘deshumanizante’ o ‘crueldad abierta «.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente