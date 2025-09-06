





Presidente de los Estados Unidos Donald Trump Organizó una cena el viernes por la noche para los miembros del Congreso en el recién pavimentado Jardín de Rosas de la Casa Blanca, diciéndoles que fueron la primera reunión de lo que llamó el «Rose Garden Club». El Presidente celebró un micrófono mientras se dirigía a unas 100 personas, en su mayoría republicanas de la Cámara junto con algunos senadores republicanos, agradeciéndolos por su apoyo a su legislación.

`Lo llamamos el Rose Garden Club. Y es un club de senadores, para congresistas y para personas en Washington, y francamente, personas que pueden traer paz y éxito a nuestro país «, dijo Trump. Trump dijo que tenía la intención de los ejecutivos de tecnología con los que cenó el jueves por la noche, incluido el cofundador de Microsoft Bill Gates, el CEO de Apple, Tim Cook, y el CEO de Meta Mark Zuckerberg, para ser los primeros en disfrutar del espacio. Esa cena fue trasladada en el interior debido a la lluvia.

«Tenía a los chicos de alta tecnología aquí, y no querían tener lluvia encima de sus hermosas cabezas», dijo Trump a los legisladores. Entre los cambios que Trump ha realizado para renovar y rehacer el Casa blanca Ha sido su decisión de allanar el césped cubierto de hierba en el jardín de rosas, donde creó mesas, sillas y paraguas que se ven sorprendentemente similares a la configuración al aire libre en su club Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo

atoptions = {`key`:` d0ddb8ef8f1a62a8cdd22fac27fc5ea7`, `format`:` iframe`, `altura`: 90,` width`: 728, `params`:}};

atoptions = {`key`:` d0ddb8ef8f1a62a8cdd22fac27fc5ea7`, `format`:` iframe`, `altura`: 90,` width`: 728, `params`:}};





Fuente