Donald Trump ordena investigar los vínculos de Epstein con los demócratas







El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes (hora local) que pedirá a la fiscal general Pam Bondi que investigue al delincuente sexual condenado. Jeffrey Epstein vínculos con muchas otras figuras de alto perfil, en un paso extraordinario que se produce pocos días después de que los demócratas publicaran correos electrónicos del difunto Epstein que lo mencionan.

En una publicación en Truth Social, Trump dijo que los demócratas estaban utilizando el «engaño de Epstein» para desviar la atención de la gente del cierre. «Gracias, señor presidente», escribió en una publicación en X que incluía una captura de pantalla de la solicitud de Trump. Bondi confirmó más tarde el viernes que iniciaría la investigación por orden de Trump y asignó a Jay Clayton, el fiscal principal del distrito sur de Nueva York, para dirigir la investigación federal, informó CNN.

Durante años, Trump ha tratado de restar importancia a sus vínculos con Jeffrey Epstein, el financiero y delincuente sexual convicto que durante años se movió en los mismos círculos sociales que Trump en Palm Beach y Manhattan, según CNN. Trump alternativamente llamó a Epstein un «tipo fantástico» en 2002 y luego insistió en que «no era un fanático», diciendo que los dos hombres se pelearon mucho antes de que Epstein enfrentara sus problemas legales más serios.

Pero una nueva tanda de correos electrónicos de los herederos de Epstein, publicados esta semana por el Comité de Supervisión de la Cámaraagrega nuevos detalles a una relación que ha sido analizada durante mucho tiempo. A principios de este año, después de que Bondi ordenara al FBI que revisara los archivos de Epstein para su liberación, los funcionarios de Justicia y del FBI llevaron a cabo otra evaluación y determinaron que no había procesamientos adicionales que pudieran iniciarse con base en las pruebas disponibles, según funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, según CNN. Los mensajes recientemente publicados no resaltan ningún ángulo nuevo en las relaciones Trump-Epstein, pero ponen de relieve nuevos ángulos.

Gracias, señor presidente. El fiscal federal del SDNY, Jay Clayton, es uno de los fiscales más capaces y confiables del país, y le he pedido que tome la iniciativa. Como ocurre con todos los asuntos, el Departamento perseguirá esto con urgencia e integridad para brindar respuestas a los estadounidenses… pic.twitter.com/5zlybVu44U — Fiscal General Pamela Bondi (@Agpambondi) 14 de noviembre de 2025

La afirmación de Epstein de que Trump «pasó horas» con una víctima de trata y violación dentro de su casa, a quien los republicanos de la Cámara de Representantes identificaron el miércoles como la fallecida Virginia Giuffre, una de las víctimas más destacadas de Epstein. Giuffre se suicidó en abril. Ella nunca implicó a Trump en ningún delito en su libro o en comentarios públicos. Epstein se refería a Trump en el correo electrónico de 2011 con su socia de toda la vida, Ghislaine Maxwell, quien fue condenada por tráfico sexual después de la muerte de Epstein en 2019.

La afirmación de Epstein de que Trump «sabía acerca de las chicas», aparentemente en referencia a la afirmación de Trump de que echó a Epstein de su Club Mar-a-Lago por cazar furtivamente a mujeres jóvenes que trabajaban allí. Las contundentes evaluaciones privadas de Epstein sobre Trump durante su primer mandato como presidente. «Les dije a todos desde el primer día. Maldad increíble, loco», escribió Epstein sobre Trump en marzo de 2018. «Se siente solo… ¡¡¡y está loco!!!»

