Washington, Viva – Presidente de los Estados Unidos (EE. UU.) Donald Trump afirma que no permitirá a los sionistas Israel anexar el área Occidental A lo largo del río Jordan. Hizo hincapié en que era hora de que se detuviera el paso.

«No permito que Israel anexe a Cisjordania. Eso es suficiente. Ahora es el momento de detenerse», dijo Trump.

El ejército israelí bloqueado en la orilla oeste de Palestina

El día anterior, varios medios informaron que en la conversación al margen de la sesión general de las Naciones Unidas el martes, Trump prometió a los líderes del estado árabe que no dejaría que Israel anexara a Cisjordania.

Mientras tanto, después de hablar con el líder de la autoridad israelí Benjamin Netanyahu y los líderes de Medio Oriente el jueves, Trump reveló que un acuerdo sobre la Franja de Gaza, e incluso la paz, «estaba muy cerca».

«Como saben, hemos celebrado una reunión extraordinaria hace unos días en la Asamblea General de la ONU. Creo que casi llegamos a una especie de acuerdo», dijo Trump al equipo de medios en la Casa Blanca. (Hormiga)

