Donald Trump mantiene una conversación «productiva» con el alcalde electo de Nueva York, Mamdani







El presidente Donald Trump describió el viernes su reunión con el alcalde electo de la ciudad de Nueva York. Zohran Mamdani en la Oficina Oval como «excelente» y «muy productiva», según CNN.

Trump, nativo de Nueva York, felicitó a Mamdani por su victoria electoral y dijo que los dos líderes encontraron puntos en común en varios temas clave, incluido el desarrollo de viviendas y aumento de los precios de los alimentos.

«Acabamos de tener una gran reunión, una reunión realmente buena y muy productiva. Una cosa en común: queremos que a esta ciudad nuestra que amamos le vaya muy bien», dijo el presidente. «Y lo felicité, y hablamos sobre algunas cosas que tienen muy en común, como la vivienda y la construcción de viviendas, y los precios de los alimentos. El precio del petróleo está bajando mucho», dijo el presidente Trump a los periodistas, según CNN.

Trump también extendió un gesto de buena voluntad hacia Mamdani, sugiriendo que incluso podría desafiar las expectativas de todo el espectro político.

«Creo que, con suerte, tendremos un alcalde realmente fantástico. Cuanto mejor le vaya, más feliz seré. Diré que no hay diferencia de partido. Creo que va a sorprender a algunas personas conservadoras, de hecho, y a algunas personas muy liberales», dijo el presidente Trump según CNN.

De pie junto al presidente, Mamdani se hizo eco de la evaluación de Trump y describió la discusión como altamente productiva y centrada en los desafíos urgentes del costo de vida que enfrentan los neoyorquinos.

«Agradecí el encuentro con el presidente, según dijo, fue un encuentro productivo enfocado en un lugar de admiración y amor compartidos. ciudad de nueva york«, dijo Mamdani, según CNN.

El alcalde electo añadió que discutieron los problemas que están expulsando a los residentes de la ciudad, incluido el aumento de los alquileres, los comestibles y los servicios públicos.

«Hablamos de alquiler, hablamos de comestibles, hablamos de servicios públicos. Hablamos de las diferentes formas en que se está expulsando a la gente. Aprecié el tiempo con el presidente, aprecié la conversación y espero trabajar juntos para ofrecer esa asequibilidad a los neoyorquinos», dijo Zohran Mamdani según CNN.

