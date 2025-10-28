Donald Trump llega a Tokio tras firmar un acuerdo de paz clave en Malasia







El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a Tokio el lunes para la segunda etapa de su viaje a Asia, tras una exitosa visita a Malasia donde participó en la Cumbre de la ASEAN. Antes de su salida de Kuala Lumpur, Trump se despidió de los funcionarios y ciudadanos malayos, marcando la conclusión de su visita de 24 horas.

En Truth Social, escribió: «Acabo de salir de Malasia, un país grande y muy vibrante. Firmé importantes acuerdos comerciales y de tierras raras, y ayer, lo más importante, firmé el Tratado de Paz entre Tailandia y Camboya. ¡No a la guerra! Millones de vidas salvadas. Es un gran honor haber logrado esto. ¡¡¡Ahora, a Japón!!!»

durante el Cumbre de la ASEANTrump se conectó con el recién elegido primer ministro de Japón, Sanae Takaichi, a través de su primera conversación telefónica, celebrada el 25 de octubre. Según la oficina del primer ministro japonés, la llamada de 10 minutos se centró en mejorar los lazos bilaterales y la cooperación regional. Trump felicitó a Takaichi por su elección y reafirmó que fortalecer la alianza entre Japón y Estados Unidos sigue siendo una máxima prioridad.

En respuesta, Takaichi llamó a Japón “un socio indispensable para Estados Unidos en el Indo-Pacífico” y expresó su intención de trabajar con Trump para lograr un Indo-Pacífico libre y abierto (FOIP). También elogió el liderazgo de Trump al facilitar el acuerdo de paz en Asia Occidental y solicitó el apoyo continuo de Estados Unidos para la resolución del problema de los secuestros.

Biden insta a los estadounidenses a «volver a levantarse»



Joe Biden recibió el domingo un premio a la trayectoria

El expresidente Joe Biden ha instado a los estadounidenses a mantenerse optimistas y no desanimarse en respuesta a los “ataques a la libertad de expresión y las pruebas de los límites del poder ejecutivo” por parte del presidente. Donald Trump. «Amigos, no puedo endulzar nada de esto. Estos son días oscuros», dijo Biden antes de predecir que el país «volvería a encontrar nuestra verdadera brújula» y «emergería como siempre lo hemos hecho: más fuertes, más sabios y más resilientes, más justos, siempre y cuando mantengamos la fe». Biden, de 82 años, fue felicitado en Boston el domingo.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente