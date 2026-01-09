Donald Trump listo para reunirse con figuras de la oposición venezolana en Washington, ¿cuál es el motivo detrás de esto?

COMO, EN VIVO – Figura de la oposición VenezuelaMaría Corina Machado tiene previsto viajar a Washington la próxima semana. El momento de la llegada de Machado a Washington también fue aprovechado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Donald Trump dijo que no podía esperar para saludar a Machado la próxima semana. Así lo reveló el líder estadounidense cuando apareció en el programa Hannity de Fox News.

«Sí, hasta donde yo sé, vendrá la próxima semana y espero saludarlo», dijo Trump, citado en la página de Reuters, el viernes 9 de enero de 2026.

La Casa Blanca no ha dado una respuesta oficial cuando se le pidió más información sobre los planes para la reunión.

Esta reunión será la primera entre Trump y Machado. Machado dijo a principios de esta semana que no había hablado con el líder estadounidense desde que ganó el Premio Nobel de la Paz en octubre pasado.

El futuro del propio gobierno del país sudamericano sigue sin estar claro. El fin de semana, Trump descartó la posibilidad de trabajar con Machado, diciendo que Machado no tenía suficiente apoyo ni respeto en su propio país.

Trump dijo a Fox News que Venezuela, actualmente dirigida por la presidenta interina Delcy Rodríguez, necesita tiempo antes de poder alcanzar las condiciones que le permitan celebrar elecciones generales.

«Tenemos que reconstruir el país. No podrían haber celebrado elecciones. Incluso ahora no sabrían cómo celebrarlas», dijo Trump.

Venezuela, que es miembro de la OPEP, es uno de los mayores productores de petróleo del mundo. Su industria petrolera es ahora un foco importante de la administración Trump. Un alto funcionario dijo a Reuters que las ventas de petróleo venezolano a Estados Unidos comenzarían pronto, con entregas iniciales de entre 30 y 50 millones de barriles, y continuarían indefinidamente.

Trump también dijo que se reuniría con ejecutivos de compañías petroleras en la Casa Blanca el viernes, hora local. Según él, estas empresas desempeñarán un papel importante en la reconstrucción de la industria petrolera de Venezuela.

«Reconstruirán toda la infraestructura petrolera. Invertirán al menos 100 mil millones de dólares. El petróleo que tienen es extraordinario tanto en términos de calidad como de cantidad», dijo Trump.