Donald Trump Jamu PM Qatar Cena después de ataques israelíes en Doha

Nueva York, Viva – Presidente de los Estados Unidos Donald Trump Fomentar el primer ministro Katar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani en Nueva York el viernes 12 de septiembre de 2025.

El jefe adjunto de la misión de Qatar en los Estados Unidos, Hamah al-Muchtah, dijo que la reunión fue bien.

«Una gran cena con POTUS (Presidente de los Estados Unidos). Acabo de terminar», escribió al-Muftah en la plataforma X.

La Casa Blanca confirmó la reunión, pero no explicó más.

La reunión tuvo lugar después de una huelga aérea Israel el martes que atacó a los funcionarios del grupo de resistencia palestina, Hamas, en DohaCapital de la Capital de Qatar.

El ataque provocó amplias críticas de Medio Oriente y la comunidad internacional.

Ataques israelíes contra la capital de Doha, Qatar, atacado a los funcionarios de Hamas

Trump anteriormente también expresó una gran decepción con Israel. Llamó al ataque un acto unilateral que no benefició los intereses de los Estados Unidos o Israel.

El ataque israelí mató a cinco miembros de Hamas y un funcionario de seguridad de Qatar que estaba discutiendo la nueva propuesta de los Estados Unidos para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza.

Desde octubre de 2023, más de 64,000 palestinos han sido asesinados en la región debido a la agresión israelí. Qatar se ha convertido en el principal mediador en la negociación para poner fin a la guerra.

Antes de la cena con Trump, el jeque Mohammed se reunió por primera vez con el vicepresidente estadounidense JD Vance y el ministro de Relaciones Exteriores, Marco Rubio, en la Casa Blanca. (Hormiga)