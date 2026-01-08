Donald Trump invita al presidente colombiano a la Casa Blanca días después de amenaza de huelga







presidente de estados unidos Donald Trump El miércoles cambió abruptamente su tono sobre su homólogo colombiano, Gustavo Petro, diciendo que ambos habían intercambiado una llamada telefónica amistosa y que había invitado al líder del país sudamericano a la Casa Blanca.

«Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido», publicó Trump en su red social el miércoles por la noche.

«Aprecio su llamada y su tono, y espero conocerlo en un futuro próximo», añadió.

Trump dijo que la reunión se llevaría a cabo en el Casa Blanca.

Esto se produce pocos días después de que Trump dijera, tras la operación estadounidense en Venezuela durante el fin de semana, que «Colombia también está muy enferma» y acusara a Petro de «fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos» antes de agregar: «No lo hará por mucho tiempo, déjame decirte».

Cuando se le preguntó si era posible una intervención estadounidense, Trump respondió: «Me parece bien».

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente