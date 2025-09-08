Donald Trump golpea a Tom Hanks, elogia a West Point por cancelar los premios

Donald Trump elogió West Point en Verdad social Después de la noticia de que la Asociación de Graduados de West Point canceló una ceremonia de premiación destinado a honrar Tom Hanks. Trump procedió a golpear al dos veces ganador del Oscar al afirmar que sería un «destinatario destructivo y despertador» del premio.

«Nuestro Great West Point (¡cada vez más grande!) Ha cancelado de manera inteligente la ceremonia de premiación para el actor Tom Hanks», escribió Trump. «¡Movimiento importante! ¡No necesitamos destructivos, despertamos a los destinatarios que reciben nuestros premios estadounidenses queridos! Espero que los Premios de la Academia y otros programas de premios falsos revisen sus estándares y prácticas en nombre de la equidad y la justicia.

Mark Bieger, presidente y CEO de la Asociación de Graduados de West Point, anunció la cancelación de la ceremonia de premiación de Hanks en un correo electrónico a la facultad. Defendió la decisión diciendo que permitiría a West Point «centrarse en su misión principal de preparar a los cadetes para liderar, luchar y ganar como oficiales en la fuerza más letal del mundo, el ejército de los Estados Unidos».

Se suponía que la ceremonia de entrega de premios West Point se llevaba a cabo el 25 de septiembre. Hanks debía ser honrado como un «ciudadano sobresaliente» fuera de la organización West Point con una historia de servicio social que ejemplifica el «deber, el honor, el país», los tres ideales centrales de la academia.

Trump es conocido por usar las redes sociales para apuntar a los actores de Hollywood. Él infamemente golpeado George Clooney como «actor de cine falso» después de que Clooney instó a Joe Biden a renunciar como el candidato demócrata para el presidente.

«No me importa», Clooney Finalmente respondió Durante una entrevista «CBS Mornings». «Conozco a Donald Trump durante mucho tiempo. Mi trabajo no es complacer al Presidente de los Estados Unidos. Mi trabajo es tratar de decir la verdad cuando pueda y cuando tenga la oportunidad. Soy muy consciente de la idea de que a la gente no les gustará … la gente criticará eso. Elon Musk ha pesado [about me]. Ese es su derecho. Es mi derecho decir el otro lado «.

Hanks aún no ha comentado públicamente sobre West Point cancelando su ceremonia de premiación.