Donald Trump flexibiliza las restricciones a la marihuana y alienta la investigación







presidente de estados unidos Donald Trump firmó una orden ejecutiva el jueves (hora local) para reclasificar a nivel federal la marihuana como menos peligrosa, informó Al Jazeera.

La medida del jueves requiere que la Fiscal General Pam Bondi acelere el proceso de la DEA para reclasificar la marihuana.

En Estados Unidos, las drogas y otras sustancias químicas se dividen en un sistema de clasificación de cinco niveles, donde la Lista I representa el nivel más restringido y la Lista V el menos restringido, según Al Jazeera.

Marijuana Anteriormente estaba en la categoría Lista I, donde se clasificaba junto con narcóticos potentes como la heroína y el LSD. Con la orden del jueves, se reduciría rápidamente al Anexo III, en una clase con ketamina y esteroides anabólicos.

Trump dijo que el cambio «no es la legalización» de la marihuana y añadió que «de ninguna manera sanciona su uso como droga recreativa», según Al Jazeera.

Sin embargo, el cambio facilitará la realización de investigaciones sobre la marihuana, ya que los estudios sobre drogas de la Lista III requieren mucha menos aprobación que los de las sustancias de la Lista I.

A principios de semana, Trump dijo a los periodistas que el cambio era popular «porque conduce a enormes cantidades de investigación que no se pueden hacer a menos que se reclasifica, por lo que estamos analizando eso con mucha atención».

El cambio está en línea con varios estados que han tomado medidas para legalizar la marihuana para uso médico y recreativo. Eso ha creado un mosaico de regulaciones a nivel estatal en desacuerdo con la ley federal, en las que la marihuana sigue siendo ilegal.

Ex presidente de Estados Unidos joe biden había tomado varias medidas para reducir las sanciones federales relacionadas con la marihuana, incluido un indulto masivo para quienes recibieron duras sentencias por posesión simple, según Al Jazeera.

Esas condenas habían afectado desproporcionadamente a las comunidades minoritarias y alimentado el encarcelamiento masivo en Estados Unidos.

El administración biden También había iniciado el proceso de reclasificar la marihuana en la Lista III, pero el esfuerzo no se completó antes de que Biden dejara el cargo en enero, según Al Jazeera.

Mientras tanto, el apoyo público a la legalización de la marihuana para uso recreativo casi se ha duplicado en los últimos años, aumentando del 36 por ciento de apoyo en 2005 al 68 por ciento en 2024, según las encuestas de Gallup, según Al Jazeera.

