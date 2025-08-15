Donald Trump firma un nuevo orden para aumentar las capacidades espaciales de los Estados Unidos







Presidente de los Estados Unidos Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva destinada a reducir y racionalizar las regulaciones en un esfuerzo por hacer que la industria del espacio comercial de los Estados Unidos sea más competitivo. Pide la creación de una ‘Oficina de Comercio Espacial’ dentro del Secretario de Transporte.

La orden también busca «mejorar Grandeza americana en el espacio al permitir un mercado de lanzamiento competitivo «que puede» aumentar sustancialmente «las actividades espaciales comerciales en los próximos cinco años. Dirige a las autoridades que faciliten los requisitos para las apelaciones de licencia comercial y permisen los operadores espaciales con sede en los Estados Unidos y reduzcan o eliminen muchas revisiones ambientales.

