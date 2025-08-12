Donald Trump extiende la fecha límite de tarifas de China durante otros 90 días







Presidente de los Estados Unidos Donald Trump El lunes (hora local) firmó una orden ejecutiva que extendió la fecha límite de tarifas de China durante otros 90 días, informó Al Jazeera. La decisión se produjo solo unas horas antes de la fecha límite de medianoche en Beijing, cuando la pausa anterior de 90 días expiró, informó CNBC el lunes, citando a un funcionario de la Casa Blanca, citado por Al Jazeera.

Más temprano el lunes, Trump dijo que ha estado «tratando muy bien con China», ya que Beijing dijo que estaba buscando resultados positivos. Estados Unidos y China tienen un historial de tensiones comerciales aumentadas, con aranceles en los productos de los demás alcanzando niveles prohibitivos. En abril, Estados Unidos impuso una asombrosa tarifa del 145 por ciento a los productos chinos, mientras que China represalía con aranceles del 125 por ciento en los productos estadounidenses.

Sin embargo, en mayo, ambos países acordaron reducir temporalmente los aranceles durante una reunión en Ginebra, Suiza. Estados Unidos redujo sus aranceles del 145 por ciento al 30 por ciento, y China redujo sus aranceles del 125 por ciento al 10 por ciento. Pero la pausa se produce cuando las negociaciones siguen apareciendo. Cuando se le preguntó sobre la fecha límite el lunes, Trump dijo: «Veremos lo que sucede. Han estado tratando bastante bien. La relación es muy buena con [China`s] Presidente XI [Jinping] y yo mismo «.

«Esperamos que Estados Unidos trabaje con China para seguir el importante consenso alcanzado durante la llamada telefónica entre los dos jefes de estado», dijo Extranjero chino El portavoz del ministerio Lin Jian en una declaración. Agregó que Beijing también espera que Washington «se esfuerce por los resultados positivos sobre la base de la igualdad, el respeto y el beneficio mutuo».

En junio, los funcionarios económicos clave se reunieron en Londres A medida que surgieron desacuerdos y los funcionarios estadounidenses acusaron a sus homólogos de violar el pacto. Los formuladores de políticas se reunieron nuevamente en Estocolmo el mes pasado, según Al Jazeera. Incluso cuando ambos países parecían estar tratando de retrasar el restablecimiento de los deberes, el enviado comercial de los Estados Unidos, Jamieson Greer, dijo el mes pasado que Trump tendrá la «llamada final» en tal extensión.

