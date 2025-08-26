Donald Trump elogia a Taylor Swift, Travis Kelce Engagement: ‘Featrific’

Donald Trump parece estar cambiando de rumbo cuando se trata de Taylor Swift. Unas horas después del ícono de la música anunció su compromiso a la estrella de la NFL Travis KelceSe le pidió a Trump en una reunión del gabinete que interviniera en las próximas nupcias. El presidente de los Estados Unidos ha sido notoriamente anti-swift En las redes sociales durante meses, publicar en Truth Social a principios de este verano: «¿Alguien ha notado que, desde que dije ‘Odio a Taylor Swift’, ya no está ‘caliente?'» Pero Trump sorprendentemente elogió a Swift en medio de la noticia de su compromiso.

«Bueno, les deseo mucha suerte», dijo Trump. «Es un gran jugador, y creo que es un gran tipo, y creo que es una persona excelente, así que les deseo mucha suerte».

Swift y Kelce anunciaron su compromiso en una publicación conjunta de redes sociales en Instagram. El dúo publicó fotos de celebración junto con la leyenda: «Tu profesor de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar».

Trump ha atacado rutinariamente a Swift en las redes sociales desde que respaldó a Kamala Harris sobre él durante las elecciones presidenciales de 2024. Rápido Harris respaldado para presidente en septiembre poco después del primer debate presidencial de Harris y Trump. En ese momento, Swift ya había llamado a Trump por usar anteriormente una imagen falsa de ella Para que parezca que ella lo estaba respaldando. Trump advirtió que las ventas musicales de Swift sufrirían debido a su respaldo, aunque ese no fue el caso.

«Bueno, en realidad me gusta mucho mejor la Sra. Mahomes. Si quieres saber la verdad. Es una gran fanática de Trump. No era una fanática de Taylor Swift», dijo Trump en «Fox & Friends» cuando se le preguntó la mañana después del respaldo de Swift por Harris. «Era solo cuestión de tiempo. No podrías respaldar a Biden. Pero es una persona muy liberal. Parece que siempre respalda a un demócrata y probablemente pagará un precio por el mercado. Pero me gusta Brittany. Brittany es genial. Ella es la que me gusta mucho mejor que Taylor. Esposa del gran quarterback. Creo que es genial».

Brittany Mahomes está casada con Patrick Mahomes, el mariscal de campo de los Jefes de Kansas City. Patrick es amigo cercano y compañeros de equipo con Travis Kelce, quien ahora es el prometido de Swift.

En su respaldo de Kamala Harris, Swift escribió que el ex vicepresidente «lucha por los derechos y causas que creo que necesitan un guerrero para defenderlos. Creo que es una líder de mano firme y talentosa y creo que podemos lograr mucho más en este país si somos liderados por la calma y no el caos».

«Voy a presentar mi voto por Kamala Harris y Tim Walz en las elecciones presidenciales de 2024», continuó Swift. «Estoy votando por Kamala Harris porque ella lucha por los derechos y las causas, creo que necesitan un guerrero para defenderlos. Creo que es una líder de mano firme y talentosa y creo que podemos lograr mucho más en este país si estamos liderados por la calma y no el caos. Estaba tan alentada e impresionada por su selección de la selección de Mate Tim Walz.

Trump continuó lanzando sombra a Swift en los siguientes meses, incluido el uso de las redes sociales para Celebrar el momento Swift fue abucheado en el Super Bowl en febrero. Trump escribió: «La única que tuvo una noche más dura que los Jefes de Kansas City fue Taylor Swift.

Swift y Kelce se hicieron públicos por primera vez con su relación en octubre de 2023. El anuncio de su compromiso llegó poco más de un mes antes del lanzamiento del 3 de octubre del 12º álbum de estudio de Swift, «The Life of a Showgirl».