Donald Trump dice que no hay más conversaciones comerciales con India, por ahora







Presidente de los Estados Unidos Donald Trump ha descartado la posibilidad de negociaciones comerciales con India, hasta que se resuelva el tema de los aranceles. «No, no hasta que lo resuelvamos», dijo Trump en la Oficina Oval en respuesta a una pregunta sobre si espera una mayor negociación comercial con India desde que ha anunciado aranceles del 50 por ciento en el país.

La semana pasada, Trump había anunciado aranceles recíprocos del 25 por ciento sobre la India que entraron en vigencia a partir del 7 de agosto. También firmó una orden abofeteando un impuesto adicional del 25 por ciento en la India para las compras de petróleo ruso de Nueva Delhi, llevando las tareas totales al 50 por ciento, entre los más altos impuestos por los Estados Unidos en cualquier país del mundo. El servicio adicional del 25 por ciento entrará en vigencia después de 21 días o el 27 de agosto.

Respondiendo a las tarifas, el Ministerio de Asuntos Externos ha dicho que la orientación de la India es «injustificada e irracional». «Al igual que cualquier economía importante, India tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar sus intereses nacionales y su seguridad económica», dijo.

Reaccionando a los desarrollos, el representante Gregory Meeks, demócrata y miembro de clasificación del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, dijo el jueves: «El último berrinche de Trump arriesga a los años de trabajo cuidadoso para construir una asociación más fuerte entre Estados Unidos y India. Las preocupaciones deben abordarse de manera mutuamente respetuosa consistente con nuestros valores democráticos», dijo Repeeks en una publicación en X.

La corte bloquea la orden de nacimiento por cuarta vez

Un juez federal en Maryland El jueves tarde, el jueves, dictaminó que la administración del presidente Donald Trump no puede retener la ciudadanía de los niños nacidos de las personas en el país de manera ilegal o temporal, emitiendo la decisión del Cuarto Tribunal que bloquea la orden de ciudadanía de derecho de nacimiento del presidente en todo el país desde que se falla una decisión clave de la Corte Suprema de los Estados Unidos en junio. Se esperaba la orden preliminar del juez de distrito de EE. UU. Deborah Boardman después de que dijo el mes pasado que emitiría tal orden si el caso le devolviera un tribunal de apelaciones. El 4to Tribunal de Apelaciones del Circuito de los Estados Unidos le envió el caso más tarde en julio.

Donald Trump aumenta la presencia de la ley federal en Washington DC

El Casa blanca Dicho el jueves por la noche que habrá una mayor presencia de la policía federal en la capital de la nación para combatir el crimen durante al menos la próxima semana, en medio de las sugerencias del presidente Donald Trump de que su administración podría hacerse cargo de la ciudad. «Washington DC es una ciudad increíble, pero ha estado plagado de delitos violentos durante demasiado tiempo. El presidente Trump ha dirigido una mayor presencia de la policía federal para proteger a los ciudadanos inocentes. No habrá un puerto seguro para los criminales violentos en DC», dijo Karoline Leavitt de la Casa Blanca.

