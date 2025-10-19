Donald Trump dice que la ‘Marcha del Sí Rey’ celebró a George Santos

James Austin Johnson’s Donald Trump apareció en un episodio del podcast de comida chatarra “Snack Homiez” durante el episodio presentado por Sabrina Carpenter de “Saturday Night Live” el 18 de octubre.

Cuando los jóvenes coanfitriones del podcast, interpretados por Carpenter, Chloe Fineman, Jane Wickline y Veronika Slowikowska, le preguntaron qué pensaba sobre los dulces Airheads, tuvo una respuesta predeciblemente larga que abordó las protestas del día “No Kings” y la reciente decisión del presidente de liberar al excongresista republicano caído en desgracia. Jorge Santos de prisión.

“Sabes, quién me gusta es George Santos”, dijo Trump. «Es raro, es un mentiroso. Creo que es genial. No sabemos nada sobre él, es una de nuestras personas favoritas. No lo conozco en absoluto, pero es una de nuestras personas favoritas. La gente marcha porque está feliz de que sea libre. Es un ‘¡Sí, Rey!’ marcha. Dicen: ‘¡Sí, rey!’”

Trump no apareció al aire libre de la noche, como suele ser el caso. El episodio comenzó con unos 14 minutos de retraso debido a que el fútbol universitario se prolongó, y el programa comenzó con una represalia del sketch favorito de los fanáticos, “Domingo”, en lugar de comenzar con una apertura política tradicional.

Santos también fue mencionado en la parte superior del segmento de actualización de fin de semana del episodio, con Colin Jost bromeando: «Ayer, el presidente Trump finalmente publicó lo que todos le habían pedido que publicara: George Santos, el excongresista republicano que se declaró culpable de fraude y algo llamado ‘robo de identidad agravado’, que creo que es cuando empujas a alguien en un armario y te cambias de ropa con él».

Mire el boceto de “Snack Homiez” a continuación.