Donald Trump dice que la historia recordará a Navy Seals por matar a Osama bin Laden







Presidente de los Estados Unidos Donald Trump Ha elogiado a los SEAL de la Marina de los EE. UU., Diciendo que la historia nunca olvidará que fue esta fuerza estadounidense especial la que irrumpió en el complejo del líder de al-Qaeda Osama bin Laden en Pakistán y «puso una bala en su cabeza», informó la agencia de noticias PTI.

Trump también repitió su afirmación de que un año antes de que los terroristas de Al-Qaeda atacaron las torres gemelas del Centro Mundial Trade en septiembre de 2001, había advertido sobre Bin Laden.

«La historia nunca olvidará que fueron los sellos quienes asaltaron el complejo (de) Osama bin Laden y puso una bala en su cabeza «, dijo Trump en un discurso en Norfolk, Virginia, el domingo durante una celebración especial para marcar el 250 cumpleaños de la Marina de los Estados Unidos, informó PTI.

Trump dijo que había pedido a las autoridades que hicieran un seguimiento de Bin Laden un año antes del ataque del 11 de septiembre, y luego agregó que «las noticias falsas nunca me dejarían salirse con la suya a menos que fuera cierto», informó PTI.

«Recuerde que escribí sobre Osama bin Laden exactamente un año antes de que explotara el World Trade Center. Y dije: ‘Tienes que ver a Osama bin Laden`», dijo. «Pero dije un año antes, que vi a alguien llamado Osama bin Laden y no me gustó. Y tienes que cuidarlo», informó PTI.

«No lo hicieron. Un año después, explotó el World Trade Center», dijo el presidente de los Estados Unidos. «Entonces (yo) tengo que tomar un poco de crédito, porque nadie más me lo va a dar. Sabes la vieja historia, no te dan crédito. Solo tómalo tú mismo».

Trump dijo que fue la Marina de los EE. UU. Que «arrojó» bin Laden «el cadáver de las cubiertas» de la portaaviones USS Carl Vinson «para hundirse en el abismo oscuro», informó PTI.

En mayo de 2011, la Marina de los EE. UU. Realizó una operación que mató a Bin Laden, que se estaba escondiendo en una casa en Abbottabad, Pakistán.

La redada se llevó a cabo después de que fue autorizada por el entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama.

Obama, en una dirección especial de la sala este en el Casa blancaHabía declarado: «Puedo informar al pueblo estadounidense y al mundo que Estados Unidos ha llevado a cabo una operación que mató a Osama bin Laden, el líder de Al-Qaeda, y un terrorista responsable del asesinato de miles de hombres, mujeres e hijos inocentes».

Trump, quien ha criticado la salida de los Estados Unidos de Afganistán bajo el liderazgo del ex presidente Joe Biden, también dijo que Estados Unidos habría ganado la guerra de Afganistán fácilmente.

«Pero nos pusimos políticamente correctas.» Vamos a tomarlo con calma «. Ya no estamos políticamente correctos. Solo para que entiendas, ganamos. Ahora ganamos. No queremos ser Políticamente correcto Ya «, dijo.

(Con entradas de PTI)





Fuente