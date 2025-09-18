Donald Trump dice que Jimmy Kimmel fue «despedido por falta de talento»

Donald Trump ha ofrecido más aplausos para la decisión de choque de ABC de tomar «Jimmy Kimmel ¡Vivir!» fuera del aire indefinidamente sobre los comentarios sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk que se consideraron «insensibles».

Hablando en una conferencia de prensa en Londres junto con el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, se le preguntó a Trump si la libertad de expresión estaba «mejor protegida» en los Estados Unidos o el Reino Unido y por qué respaldó la eliminación del programa de Kimmel si apoyaba la libertad de expresión.

Kimmel fue «despedido por malas calificaciones más que nadie», dijo Trump.

El presidente de los Estados Unidos continuó: «Jimmy Kimmel no es una persona talentosa. Tenía muy malas calificaciones, y deberían haberlo despedido hace mucho tiempo. Entonces, ya sabes, puedes llamar a esa libertad de expresión o no. Fue despedido por falta de talento».

Trump también notó que Kimmel había dicho «algo horrible sobre un caballero llamado Charlie Kirk».

El miércoles, poco después de que se supo la noticia, Trump escribió «Grandes noticias para América: las calificaciones desafiaron a Jimmy Kimmel Show se cancelan», Sobre la verdad social. «Felicitaciones a ABC por finalmente tener el coraje de hacer lo que había que hacer. Kimmel tiene cero talento, y peores calificaciones que incluso Colbert, si es posible. Eso deja a Jimmy y Seth, dos perdedores totales, en noticias falsas NBC. Sus calificaciones también son terribles. ¡Hazlo NBC! Presidente DJT»

El ABC de Disney decidió sacar su programa insignia a altas horas de la noche del calendario después de que Nexstar Media, uno de los mayores propietarios de las estaciones de televisión en los Estados Unidos, prometió evitar las transmisiones del programa después de «objetarse fuertemente» a los comentarios de Kimmel en Kirk.

Kimmel había sido atacado por comentaristas conservadores por su monólogo en la transmisión del lunes, en la que hizo comentarios sobre el presunto tirador de Kirk, Tyler Robinson, de 22 años, de Utah, y dijo que la «pandilla de maga» estaba «tratando de caracterizar a este niño que mató a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos».