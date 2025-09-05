Donald Trump dice que hablará con Vladimir Putin a continuación







Presidente de los Estados Unidos Donald Trump Un periodista le preguntó durante la cena de los líderes tecnológicos si planeaba hablar con su homólogo ruso Vladimir Putin en el ‘futuro cercano’ después de hablar con el presidente ucraniano Voldoymyr Zelenskyy temprano el jueves.

Él dijo: `Lo estaré, sí. Estamos teniendo un muy buen diálogo «. En la cena de líderes tecnológicos en la Casa Blanca, Trump se sentó en el centro de una larga mesa entre la primera dama Melania Trump y el CEO de Meta Mark Zuckerberg.

Melania Trump presidió una reunión del Casa blanca Nuevo grupo de trabajo de educación de inteligencia artificial el jueves por la tarde. El evento fue planeado para ser el primero en el recién pavimentado Rose Garden, pero se mudó al comedor estatal de la Casa Blanca debido a la lluvia.

Trump pidió a los líderes tecnológicos que dijeran un poco sobre sus empresas y hablaran sobre sus inversiones en los Estados Unidos. Zuckerberg estimó que su compañía gastaría aproximadamente USD 600 mil millones hasta 2028.

