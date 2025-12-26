Donald Trump dice que Estados Unidos llevó a cabo ataques mortales contra ISIS en Nigeria







presidente de estados unidos Donald Trump dijo el jueves que había lanzado un ataque estadounidense «poderoso y mortal» contra las fuerzas del Estado Islámico en Nigeria, después de pasar semanas acusando al gobierno del país de África occidental de no frenar la persecución de los cristianos.

En una publicación de la noche de Navidad en su sitio de redes sociales, Trump no proporcionó detalles ni mencionó el alcance del daño causado. Pero el Comando África de EE.UU. dijo el día X que los ataques se habían llevado a cabo «a petición de las autoridades nigerianas en el estado de Soboto» y habían matado a «múltiples terroristas del ISIS».

Trump escribió: «Esta noche, bajo mis instrucciones como Comandante en Jefe, Estados Unidos lanzó un ataque poderoso y mortal contra la escoria terrorista de ISIS en el noroeste de Nigeria, que ha estado atacando y matando brutalmente, principalmente, a cristianos inocentes, a niveles no vistos en muchos años, ¡e incluso siglos!».

A Departamento de Defensa Un funcionario, que insistió en el anonimato para discutir detalles que no se hicieron públicos, dijo que Estados Unidos trabajó con Nigeria para llevar a cabo los ataques y que habían sido aprobados por el gobierno de ese país.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Nigeria dijo que la cooperación incluía el intercambio de inteligencia y la coordinación estratégica de manera «consistente con el derecho internacional, el respeto mutuo por la soberanía y los compromisos compartidos con la seguridad regional y global».

«La violencia terrorista en cualquier forma, ya sea dirigida contra cristianos, musulmanes u otras comunidades, sigue siendo una afrenta a los valores de Nigeria y a la paz y la seguridad internacionales», dijo el ministerio en un comunicado.

Nigeria El gobierno ha dicho anteriormente en respuesta a las críticas de Trump que personas de muchas religiones, no solo cristianos, han sufrido ataques a manos de grupos extremistas.

Trump ordenó el mes pasado al Pentágono que comenzara a planificar una posible acción militar en Nigeria para tratar de frenar la persecución cristiana. El Departamento de Estado anunció recientemente que restringiría las visas para los nigerianos y sus familiares involucrados en asesinatos en masa y violencia contra los cristianos allí.

Y Estados Unidos designó recientemente a Nigeria como «país de especial preocupación» en virtud de la Ley de Libertad Religiosa Internacional.

«He advertido previamente a estos terroristas que si no detenían la masacre de cristianos, se enfrentarían a un infierno, y esta noche así fue», escribió Trump el jueves por la noche. Dijo que los funcionarios de defensa estadounidenses habían «ejecutado numerosos ataques perfectos, como sólo Estados Unidos es capaz de hacerlo» y añadió que «nuestro país no permitirá que prospere el terrorismo islámico radical».

En su publicación X, el Comando África de EE.UU. escribió que «los ataques letales contra Estado Islámico demostrar la fuerza de nuestro ejército y nuestro compromiso para eliminar las amenazas terroristas contra los estadounidenses dentro y fuera del país».

La población de Nigeria de 220 millones (22 millones de rupias) se divide casi por igual entre cristianos y musulmanes. El país ha enfrentado durante mucho tiempo inseguridad desde varios frentes, incluido el grupo extremista Boko Haram, que busca establecer su interpretación radical de la ley islámica y también ha atacado a musulmanes que considera no lo suficientemente musulmanes.

Pero los ataques en Nigeria suelen tener distintos motivos. Los hay por motivos religiosos y dirigidos tanto a cristianos como a musulmanes, enfrentamientos entre agricultores y pastores por la disminución de recursos, rivalidades comunales, grupos secesionistas y enfrentamientos étnicos.

La huella de seguridad de Estados Unidos ha disminuido en Áfricadonde las asociaciones militares se han reducido o cancelado. Probablemente las fuerzas estadounidenses tendrían que ser reclutadas de otras partes del mundo para cualquier intervención militar en Nigeria.

No obstante, Trump ha mantenido la presión mientras Nigeria enfrentaba una serie de ataques contra escuelas e iglesias en actos de violencia que, según expertos y residentes, apuntan tanto a cristianos como a musulmanes.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, publicó el jueves por la noche en X: «El presidente fue claro el mes pasado: la matanza de cristianos inocentes en Nigeria (y en otros lugares) debe terminar».

Hegseth dijo que las fuerzas militares estadounidenses están «siempre listas, así que ISIS se enteró esta noche, en Navidad» y agregó: «Más por venir… Agradecido por el apoyo y la cooperación del gobierno nigeriano» antes de firmar: «¡Feliz Navidad!».

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente