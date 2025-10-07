Donald Trump dice que está abierto al acuerdo de atención médica, pero el gobierno debe reabrir primero







Presidente de los Estados Unidos Donald Trump Rompió la puerta ligeramente a las negociaciones con los demócratas en los subsidios de atención médica que han hecho centrales para la pelea de cierre, luego la cerró abruptamente el lunes, dejando a las dos partes una vez más en un punto muerto aparentemente intratable, informó la agencia de noticias Associated Press.

Los demócratas están acondicionando su apoyo a un parche de financiación a corto plazo para extender los subsidios de salud que disminuyen el costo de los planes ofrecidos en virtud de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, comúnmente conocido como Obamacare.

«Tenemos una negociación en este momento con los demócratas que podrían conducir a cosas muy buenas», dijo Trump a los periodistas. «Y estoy hablando de cosas buenas con respecto a la atención médica».

Los comentarios fueron una de las pocas señales de esperanza el lunes como el cierre del gobierno Golpea su sexto día. Las negociaciones entre las dos partes han sido prácticamente inexistentes desde el comienzo del cierre a pesar del impacto en los servicios federales.

Pero Trump luego siguió esos comentarios en su sitio de redes sociales para reforzar lo que los líderes republicanos en el Congreso han estado diciendo: el cierre debe terminar. Y el trabajo para extender los créditos fiscales mejorados para el seguro de salud se llevaría a cabo por separado.

«Estoy feliz de trabajar con los demócratas en sus políticas fallidas de atención médica, o cualquier otra cosa, pero primero deben permitir que nuestro gobierno vuelva a abrir. ¡De hecho, deberían abrir nuestro gobierno esta noche!» Trump escribió.

Antes de que Trump retrocediera sus comentarios, los dos líderes democráticos en CongresoEl senador Chuck Schumer y el representante Hakeem Jeffries, han negado que hubiera negociaciones con Trump. Jeffries dijo que la Casa Blanca «se ha quedado en silencio» desde una reunión en la Oficina Oval la semana pasada.

«La afirmación de Trump no es cierto, pero si finalmente está listo para trabajar con los demócratas, estaremos en la mesa», dijo Schumer.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, dijo a los periodistas que «puede haber un camino a seguir» en los subsidios de ACA, pero enfatizó: «Creo que mucho se reduciría a donde la Casa Blanca aterriza sobre eso».

Más votos del Senado condenados

Los comentarios del presidente se produjeron cuando el Senado tomó otro par de votos condenados el lunes para financiar el gobierno federal. Ni la medida republicana ni el Propuesta democrática Estuvo cerca de obtener los 60 votos necesarios para avanzar, informó Associated Press.

Ambas partes usaron gran parte del día para aumentar la presión sobre la otra para terminar con el impasse.

Thune dijo que un programa crítico de ayuda alimentaria para mujeres, bebés y niños estaba comenzando a tener menos fondos, culpando a los demócratas y diciendo «ahora es el pueblo estadounidense que sufren las consecuencias», informó Associated Press.

Schumer dijo que su equipo estaba listo para trabajar con Republicanos «Reabrir al gobierno y poner fin a la crisis de atención médica que enfrenta decenas de millones de estadounidenses», informó Associated Press.

«Pero se necesitan dos partes para negociar», dijo Schumer.

Temprano en el día, las dos partes cavaron. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo que «no hay nada que negociar», mientras que Jeffries declaró que el «tiempo ahora es» para lograr un acuerdo sobre la atención médica, informó Associated Press.

Johnson, republicano de La-La., Dijo a los periodistas que podían dejar de preguntar por qué no estaba negociando el fin de la callejura. Fue a un puñado de demócratas «detener la locura» y aprobar un proyecto de ley de gastos de parada que había aprobado anteriormente la Cámara, dijo.

«Hicimos el trabajo para mantener el gobierno Abierto, y ahora está en los demócratas del Senado «, dijo Johnson.

No se espera que la Cámara esté en sesión esta semana, centrando la atención en el Senado para tomar la iniciativa de cualquier acuerdo en el Congreso liderado por los republicanos. Sin embargo, incluso con los legisladores de la Cámara de Representantes, los líderes republicanos y democráticos han estado teniendo informes casi diarios mientras enmarcan sus argumentos y buscan cambiar la culpa del cierre.

Agitación para la economía

El punto muerto se produce en un momento de incertidumbre económica preocupante. Mientras el Economía estadounidense Ha seguido creciendo este año, la contratación se ha desacelerado y la inflación sigue siendo elevada ya que los impuestos de importación del presidente republicano han creado una serie de interrupciones para las empresas y dañaron la confianza en su liderazgo. Al mismo tiempo, se reconoce que el déficit presupuestario anual de casi USD 2 billones es financieramente insostenible.

La administración Trump ve el cierre como una apertura para ejercer un mayor poder sobre el presupuesto, y múltiples funcionarios dicen que ahorrarán dinero a medida que los trabajadores se ven permisos al imponer recortes de empleo permanentes a miles de trabajadores gubernamentales, una táctica que nunca antes se ha utilizado.

Aparentemente, Trump había sugerido el domingo por la noche que los despidos ya estaban teniendo lugar, pero Casa blanca La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, dijo que Trump estaba hablando de permisos. Bajo un permiso, los trabajadores no pueden informar al trabajo, pero volverán a su trabajo y se les pagará retroactivamente después de que finalice el cierre. Ella dijo que los despidos todavía estaban planeados si el cierre continúa.

La charla de despidos ha aumentado una situación ya tensa en la que los legisladores de Washington han luchado por encontrar un terreno común y construir confianza mutua. Los líderes de ambos partidos apostan a que el sentimiento público se ha convertido en su camino, presionando el otro lado para ceder.

(Con entradas de Associated Press)





Fuente