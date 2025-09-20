Donald Trump dice que el presidente de China, Xi Jinping, aprobó el acuerdo de Tik Tok







Presidente de los Estados Unidos Donald Trump El viernes (hora local) anunció que el presidente chino Xi Jinping aprobó el acuerdo de Tiktok para que la plataforma de intercambio de videos continúe operando en los Estados Unidos.

Hablando con los periodistas de la Oficina Oval, el presidente Trump dijo: «Tuve una buena decisión con el presidente Xi. Aprobó el acuerdo de Tiktok. Esperamos cerrar el acuerdo. Tenemos que firmarlo; podría ser una formalidad. El acuerdo de Tiktok está en camino y los inversores se están preparando».

Trump mencionó que Estados Unidos tendrá «control estricto» sobre la aplicación, enfatizando que este es un «muy buen negocio» para Washington.

«Vamos a tener un control muy ajustado. Es una cosa increíble que se ha creado … Estoy un poco prejuiciosa porque francamente lo hice muy bien. Inversores estadounidenses… Son personas muy famosas financieramente. Tendrán control de ello. Quiero agradecer al presidente Xi porque era un caballero. Acabamos de tener una buena relación «, dijo Trump.

Trump y Xi Jinping tuvieron una conversación telefónica hoy durante la cual discutieron varios temas, incluida la aplicación china Tiktok, que enfrenta una amenaza de ser prohibido después de que la administración del ex presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aprobó la legislación para obligar a la plataforma a desinvertir su propiedad por parte de la compañía de Internet china.

Poco después de la conversación de Trump con Xi Jinping, Bytedance emitió una declaración de que la compañía avanzará con el trabajo relacionado que permite que Tiktok continúe funcionando en los Estados Unidos.

«Declaración de Byteed sobre Tiktok: Agradecemos al presidente Xi Jinping y al presidente Donald Trump por su atención a Tiktok. Byte avanzará el trabajo relacionado de acuerdo con los requisitos de la ley china, lo que le permitirá a Tiktok continuar sirviendo bien a los usuarios estadounidenses «, decía el comunicado.

La legislación, que se aprobó en abril de 2024, tenía como objetivo prohibir la aplicación desde el 19 de enero de 2025, pero el gobierno de Trump aún no la ha aplicado.

Estados Unidos está ansioso por llegar a un acuerdo con China que permite a los inversores estadounidenses tener más control de Tiktok.

«Según el Wall Street Journal y el New York Times, que citó a personas familiarizadas con el acuerdo, el acuerdo propuesto entre Beijing y Washington verá a un grupo de Inversores estadounidenses Control del 80 por ciento de Tiktok, mientras que el 20 por ciento restante estará controlado por las empresas chinas, incluido el bytedance.

