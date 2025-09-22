Donald Trump dice que «Bullet estaba dirigido a todos nosotros» a Charlie Kirk Memorial







El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la bala estaba dirigida a cada conservador, enfatizando que el activista conservador Charlie Kirk Fue asesinado por expresar las ideas en las que creían. Dirigirse a la multitud en el servicio conmemorativo de Charlie Kirk, Trump dijo: «El arma le apuntaba, pero la bala estaba dirigida a todos nosotros. Ese bala fue dirigido a cada uno de nosotros.

«Los radicales y sus aliados en los medios … intentaron silenciar a Charlie por una simple razón porque estaba ganando en grande. Mentieron sobre él porque no querían que lo escuchara o que aprendiera de él», agregó. Trump dijo que una «comunidad política» cree que tienen el monopolio de la verdad, la bondad y la virtud, culpando a su pensamiento por el asesinato de Charlie Kirk.

«No hay lado en Política estadounidense tiene el monopolio de las personas perturbadas o equivocadas, pero hay una parte de nuestra comunidad política que cree que tienen el monopolio de la verdad, la bondad y la virtud, y concluye que también deberían tener el monopolio del poder, el pensamiento y el habla. Trágicamente, las atrocidades del tipo que vimos en Utah son la eventual consecuencia de ese tipo de pensamiento. Si el discurso es violencia, entonces algunos están obligados a concluir que la violencia está justificada para detener el discurso «, dijo Trump.

Trump llamó a Tyler Robinson, quien supuestamente le disparó a Kirk a la Universidad de Utah Valley el 10 de septiembre, un «monstruo radicalizado y de sangre fría» «que Dios desee, recibirá el castigo pleno y último por su horrible crimen», dijo Trump, señalando al sospechoso en Kirk ‘. Trump también llamó a las personas que celebraron la muerte de Charlie Kirk

«Algunas de las mismas personas que te llaman ‘hater’ por usar el pronombre equivocado se llenaron de alegría ante el asesinato de un padre con dos hermosos niños pequeños», dijo. «La lección de la vida de Charlie es que nunca debes subestimar lo que una persona puede hacer con un buen corazón, una causa justa, un espíritu alegre y la voluntad de luchar, pelear, luchar», dijo Trump, haciéndose eco de las palabras que gritó después de sobrevivir a un sobreviviente intento de asesinato en 2024.

La viuda de Kirk, Erika Kirk, en un discurso emocional, perdonó a Tyler Robinson, quien supuestamente disparó a Kirk en la Universidad de Utah Valley el 10 de septiembre. «Lo perdono, lo perdono porque es lo que hizo Cristo, la respuesta al odio no es odio», dijo. Erika Kirk también citó a Jesús en la cruz, diciendo «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen».

Comentador de derecha de 31 años y fundador de Punto de inflexión de EE. UU.Charlie Kirk, recibió un disparo mortal en el cuello mientras hablaba en la Universidad de Utah Valley el 10 de septiembre, según lo informado por el New York Times. Las autoridades arrestaron a Tyler Robinson, de 22 años, en relación con el asesinato, con funcionarios en la administración de Trump diciendo que tenía opiniones políticas de izquierda.

