





Parece que hemos perdido la India y Rusia Para la China más profunda y oscura «, dijo el viernes el presidente estadounidense Donald Trump, mientras los lazos entre Nueva Delhi y Washington se están tambaleando posiblemente en la peor fase en más de dos décadas.

La última publicación de Trump en las redes sociales se produjo días después de la bonhomie entre el primer ministro Narendra Modi, el presidente chino Xi Jinping y el presidente ruso Vladimir Putin en la Organización de Cooperación de Shanghai cumbre En la ciudad china de Tianjin llamó la atención global.

Las relaciones entre Nueva Delhi Y Washington está en una recesión después de que Trump duplicó los aranceles sobre los bienes indios a un enorme 50 por ciento, incluidas las tareas adicionales del 25 por ciento para la compra de la India del petróleo crudo ruso.

