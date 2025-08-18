Donald Trump desaire los informes de "mayor derrota" Después de hablar con Vladimir Putin







Presidente de los Estados Unidos Donald Trump El domingo desestimó las afirmaciones de que ha sufrido una `derrota ‘a manos del presidente ruso Vladimir Putin en la cumbre del 15 de agosto en Alaska. En una publicación sobre Truth Social, Trump dijo: «La noticia falsa ha estado diciendo durante 3 días que sufrí una» derrota importante «al permitir que el presidente Vladimir Putin de Rusia tuviera una cumbre importante en los Estados Unidos. En realidad, le hubiera encantado hacer la reunión en cualquier otro lugar que no sea Estados Unidos, y las noticias falsas saben esto. Fue un punto importante de contención! Si tuviéramos la cumbre en otro lugar, el Democrat Ran y controlaron los medios habrían dicho un terreno.

Trump también criticó Demócrataafirmando que «quieren crimen» en las ciudades bajo su control. «¡Estas personas están enfermas! Incluso quieren crimen en DC y otras ciudades azules en todo nuestro país, pero no te preocupes, no dejaré que eso suceda. ¡Al igual que nuestra frontera sur ahora segura (cero ilegales en los últimos 3 meses!), ¡Nuestras ciudades estarán seguras y seguras, y DC liderará el camino!» Añadió.

Más temprano el viernes, Estados Unidos y Rusia concluyeron la tan esperada Cumbre de Alaska Reunión destinada a traer paz al conflicto en Ucrania. En una publicación sobre Truth Social, el presidente de los Estados Unidos lo calificó como un «día grande y muy exitoso en Alaska» y destacó que la mejor manera de avanzar sería a través de un «acuerdo de paz».

Más tarde, Trump describió la reunión con el presidente ruso Putin como «muy bien», y dijo que mantuvo una conversación telefónica con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, varios líderes europeos y el Secretario General de la OTAN, durante el cual se acordó que un acuerdo de paz es la mejor manera de poner fin al conflicto de Rusia-Ukraine.

«¡Un gran día muy exitoso en Alaska! La reunión con el presidente Vladimir Putin de Rusia fue muy bien, al igual que una llamada telefónica nocturna con el presidente Zelenskyy de Ucrania, y varios líderes europeos, incluido el altamente respetado secretario general de la OTAN. Fue determinado por todo lo que la mejor manera de poner fin a la horrible guerra entre Rusia y Ucrania es ir directamente a un acuerdo de paz, que terminaría con la guerra, y no un mero acuerdo de cese al fuego, que a menudo no se mantiene «, el presidente de los Estados Unidos había publicado en Truth Social.

