Jacarta – Ministerio de Comercio (Kemendag) Porcelana publicó un documento titulado “Anuncio N° 62 de 2025”. Sin embargo, no se trata de una simple carta burocrática. Esta carta ha sacudido la frágil tregua arancelaria con Estados Unidos (COMO).

El anuncio detalla nuevas y radicales restricciones a las exportaciones. metales de tierras raras (tierras raras), en una medida que refuerza el control de Beijing sobre los suministros globales del vital mineral – y advierte Donald Trump cuánta influencia tiene China en la guerra comercial.

China tiene casi el monopolio del procesamiento de metales de tierras raras, que son cruciales para la producción de todo, desde teléfonos inteligentes hasta aviones de combate.

Según las nuevas regulaciones emitidas por el Ministerio de Comercio, las empresas extranjeras ahora necesitan la aprobación del gobierno chino para exportar productos que contienen pequeñas cantidades de metales de tierras raras y deben declarar su uso previsto.

En respuesta, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles adicionales del 100 por ciento a los productos chinos e implementar controles de exportación de software clave.

«Esta es la lucha de China contra el mundo. Han apuntado con bazucas a las cadenas de suministro y bases industriales en todo el mundo libre, y no lo permitiremos», dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, citado en el sitio. bbcViernes 24 de octubre de 2025.

China dijo que Estados Unidos había «provocado deliberadamente malentendidos y pánico innecesarios» sobre las restricciones a los metales de tierras raras. «Siempre que la solicitud de permiso de exportación cumpla los requisitos y esté destinada a uso civil, la solicitud será aprobada», añadió un portavoz del Ministerio de Comercio.

Los metales de tierras raras son esenciales para la producción de una amplia gama de tecnologías como paneles solares, coches eléctricos y equipos militares. Por ejemplo, se estima que un solo avión de combate F-35 requiere más de 400 kg (881,8 lb) de tierras raras para su revestimiento sigiloso, motores, radar y otros componentes.

Las exportaciones de tierras raras de China también representan alrededor del 70 por ciento del suministro mundial del metal utilizado para los imanes en los motores de vehículos eléctricos, dijo Natasha Jha Bhaskar de la firma asesora Newland Global Group.

Beijing ha trabajado duro para ganar dominio sobre la capacidad global de procesamiento de tierras raras, dijo la investigadora de minerales críticos Marina Zhang de la Universidad Tecnológica de Sydney.