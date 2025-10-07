Donald Trump critica a Bad Bunny en el Super Bowl: «Absolutamente ridículo»

Donald Trump dijo durante una entrevista en “Greg Kelly Reports” de NewsMax (vía Semanal de entretenimiento) que es “absolutamente ridículo” que mal conejito está actuando en el Supertazón Halftime Show el próximo año, aunque Trump también admitió que “nunca ha oído” hablar de la estrella de la música mundial.

«La NFL simplemente eligió al conejo Bad Bunny o como se llame», le dijo Kelly a Trump. “Este tipo, que odia a ICE, no le agradas, acusa de racismo todo lo que no le gusta”.

«Nunca he oído hablar de él», respondió Trump. «No sé quién es… No sé por qué lo están haciendo. Es una locura. Y luego le echan la culpa a algún promotor que contrataron para dedicarse al entretenimiento. Creo que es absolutamente ridículo».

La NFL y Apple Music anunciado el 28 de septiembre que Bad Bunny será el intérprete del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026. El anuncio fue notable ya que el Super Bowl es ahora el único concierto de Bad Bunny en los Estados Unidos programado para 2026, ya que su muy esperada gira mundial Debí Tirar Más Fotos, que está programada para realizarse de diciembre a julio de 2026, no se detendrá en los estados. Bad Bunny dijo revista de identificación el mes pasado que su miedo a las redadas de ICE fue parte de la razón por la que se saltó la gira en los EE. UU.

El exdirector de campaña de Donald Trump, Corey Lewandowski, fue rápido para condenar la selección de Bad Bunny y fue el primero en amenazar con que agentes de ICE estarían presentes en el Super Bowl del próximo año.

«No hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio seguro a las personas que se encuentran ilegalmente en este país. Ni el Super Bowl ni ningún otro lugar», dijo Lewandowski. «Lo encontraremos, lo arrestaremos, lo pondremos en un centro de detención y lo deportaremos. Sepa que es una situación muy real bajo esta administración, que es contraria a cómo solía ser».

«Es tan vergonzoso que hayan decidido elegir a alguien que parece odiar tanto a Estados Unidos para representarlos en el espectáculo de medio tiempo», añadió Lewandowski sobre Bad Bunny. «Deberíamos intentar ser inclusivos, no exclusivos. Hay muchas grandes bandas y gente del mundo del espectáculo que podrían tocar en ese espectáculo que uniría a la gente y no la separaría».

Otras figuras conservadoras se hicieron eco de los pensamientos de Lewandowski, incluida la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Ella dijo en el El podcast de Benny Johnson que ICE estará “por todo ese lugar”, en referencia al Super Bowl de 2026, y tiene toda la intención de “hacer cumplir la ley” en el evento.

“Tengo la responsabilidad de asegurar que todos [who] va al Super Bowl tiene la oportunidad de disfrutarlo y marcharse. Y de eso se trata Estados Unidos”, añadió Noem.

Si bien Bad Bunny aún no ha emitido una declaración oficial reaccionando a la reacción de MAGA contra su espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, sí comentó sobre la controversia mientras alojamiento “SNL” el 3 de octubre

«Estoy muy feliz», dijo Bad Bunny sobre la oportunidad de actuar en el Super Bowl. «Y creo que todo el mundo está contento por ello. Incluso Fox News».

Bad Bunny luego dijo lo siguiente en español: “Especialmente todos los latinos y latinas del mundo aquí en Estados Unidos que han trabajado para abrir puertas”, dijo Bad Bunny en español. «Es más que una victoria para mí, es una victoria para todos nosotros. Nuestras huellas y nuestra contribución en este país, nadie podrá quitárnoslas ni borrarlas».

“Si no entendiste lo que acabo de decir, tienes cuatro meses para aprender”, finalizó en inglés mientras el público vitoreaba.

En declaraciones a ID el mes pasado, Bad Bunny explicó que parte de la razón por la que hizo su residencia en Puerto Rico y continuará de gira por todo el mundo sin parar en Estados Unidos es porque “el puto ICE podría estar afuera”. [my concert]. Y es algo de lo que estábamos hablando y que nos preocupaba mucho”.