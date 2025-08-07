Donald Trump conserva un fuerte control sobre el Partido Republicano a medida que los sucesores potenciales buscan su apoyo







Aunque presidente Donald Trump No ha dicho directamente que cree que JD Vance debería ser el heredero de su base de apoyo «Make America Great Again», reconoció esta semana que su vicepresidente es probablemente el favorito para sucederlo «en este momento».

Pero incluso cuando promovió a Vance, Trump también se aseguró de mencionar el Secretario de Estado Marco Rubio, diciéndole a los periodistas de la Casa Blanca el martes que el principal diplomático de su administración es «alguien que tal vez se uniría con JD de alguna forma» en un futuro boleto político.

Los comentarios reflejan la influencia masiva de Presidente republicano Actualmente tiene sobre su grupo. También sirven para promover a dos de los principales asesores de Trump sin telegrafiar la preferencia singular del presidente por un sucesor. No definitivamente, ungir a Vance, ni a ningún otro republicano, mantiene a los que esperan suceder a Trump compitiendo por su favor, tanto dentro de su administración como en el campo republicano más amplio de posibles contendientes.

Es temprano que el campo presidencial de 2028 comience a formarse, y otros contendientes finalmente surgirán. Un desafío para cualquiera que vadea la carrera, incluso con fuertes conexiones de Trump, se quedará en las buenas gracias del presidente durante la duración.

Hablando con los periodistas después de una firma de orden ejecutiva en el Casa blancaSe le preguntó a Trump si Vance era el «heredero aparente a Maga». «Creo que lo más probable es que, con toda justicia, sea el vicepresidente», dijo Trump. «Creo que Marco también es alguien que tal vez se reuniría con JD de alguna forma … es demasiado temprano obviamente, hablar de eso, pero ciertamente está haciendo un gran trabajo y lo estaría, probablemente favorecido en este momento».

Cuando Trump seleccionó a Vance, de los 39 años, sobre otros republicanos más establecidos, incluido Rubio, como su compañero de fórmula el año pasado, muchos teorizaron que Trump estaba planeando el futuro de su movimiento político, buscando un vicepresidente que pudiera llevar a MAGA hacia adelante. Vance ha adoptado el papel a cada paso, haciendo que el presidente pida por todo su relación con Ucrania A la lucha por los registros relacionados con el escándalo de tráfico sexual de Jeffrey Epstein.

Mientras tanto, Trump no ha dudado en dar a Vance tareas de alta visibilidad. Como la Casa Blanca promueve los esfuerzos de redistribución de distritos de la década en Texas, y reconoce que le gustaría que la noción se expanda a otros estados, se espera que Vance discuta el jueves discutir las líneas del distrito con el gobernador Mike Braun durante un viaje a Indiana. Mientras esté allí, Vance también encabezará una recaudación de fondos para el Comité Nacional Republicano, al que sirve como tesorero.

En junio, viajó a Los Ángeles para recorrer un Centro de Operaciones Conjuntas Federales de Multiagencia y un Centro de Comando Móvil en medio de enfrentamientos entre los manifestantes y la policía y los brotes de vandalismo y el saqueo después de las redadas de inmigración en el sur de California.

Y a principios de este año, Vance estaba en los distritos del Congreso de swing en su papel de animadora principal para la ley de recorte de impuestos y gastos de Signature de Trump, una variedad de prioridades conservadoras que los republicanos llamaron el «un proyecto de ley grande y hermoso». También presionó a los senadores en Colina del capitolioTrabajando para balancear los retiros del Partido Republicano para apoyar la legislación, y en julio, emitió un voto de empate para que se apruebe la medida en el Senado.

También ha asumido un papel robusto relacionado con la política exterior, celebrando sus propias reuniones con los líderes mundiales, incluido el primer ministro indio Narendra Modi durante un viaje a Nueva Delhi, y al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca.

Rubio, quien describió a Vance como entre sus amigos más cercanos en la política, dijo en Fox News Channel el domingo que sintió que Vance «sería un gran nominado si decide que quiere hacerlo».

Otros republicanos mencionados como posibles 2028 contendientes ya están haciendo las rondas de los estados de votación temprana. Virginia El gobernador Glenn Youngkin habla en una recaudación de fondos republicana en Carolina del Sur este fin de semana, y la gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, encabeza un evento en ese estado a finales de este mes. Ambos se han esforzado por curlar el favor del presidente.

No todos los contendientes republicanos han ido esa ruta. Kentucky El senador Rand Paul, quien perdió la nominación de 2016 ante Trump, también ha estado visitando estados de votación temprana, pero votó en contra de la medida legislativa de la firma del presidente. Y el gobernador de Georgia, Brian Kemp, quien durante mucho tiempo ha albergado ambiciones de postularse para presidente, pero tiene una historia complicada con Trump, recientemente dijo que estaba fuera de una carrera del Senado en su estado, una decisión telegrafiada por algunos como una indicación de que Kemp podría estar mirando la carrera de la Casa Blanca 2028.

Fuente