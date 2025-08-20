





La Casa Blanca el martes dijo el presidente Donald Trump Llamó a sus vacaciones tradicionales de verano en el norte de Nueva Jersey debido a las conversaciones en curso para poner fin a la guerra en Ucrania. Karoline Leavitt, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, confirmó la decisión del presidente.

`Este es normalmente el momento en que el presidente se va de vacaciones, pero no este presidente, dijo que Leavitt, y agregó que hubo» discusiones sobre él trabajando desde Bedminster durante un par de semanas, pero decidió en contra. «Bedminster es la ubicación de su club en el norte de Nueva Jersey, donde Trump a menudo pasa los fines de semana. También pasó algunos períodos de tiempo en agosto allí para vacaciones durante su primer mandato.

Los comentarios de Leavitt llegaron cuando el Casa blanca Tomó una parte de la piscina de prensa del día al renovado Rose Garden mientras el presidente probaba los nuevos oradores del área. Anteriormente, el subdirector de gabinete de la Casa Blanca, Dan Scavino, publicó imágenes que mostraban nuevos oradores instalados como parte del cambio de imagen de Trump en el jardín de rosas de la Casa Blanca.

Una de las canciones favoritas de Trump, `dios de Lee Greenwood bendiga a los Estados Unidos,` aslares en el video, sobre una toma que muestra mesas de estilo patio protegidas por paraguas amarillas. La toma más tarde se centra en una bandera estadounidense en lo alto. Posteriormente, Leavitt trajo a los periodistas al jardín de rosas y dijo que Trump estaba controlando la lista de reproducción cuando los equipos probaron a los oradores para «cuál será el mejor evento en la historia de la Casa Blanca».

Ella dijo que la próxima fiesta habrá ‘con suerte pronto’. Otras canciones que se reproducen incluyeron ‘Whiter Shade of Pale` de Procol Harum. La música Era lo suficientemente fuerte como para ser escuchado en otras partes de la Casa Blanca.

