Donald Trump busca la aprobación de Volodymyr Zelenskyy para el plan de paz entre Rusia y Ucrania







presidente de estados unidos Donald Trump El viernes (hora local) expresó su confianza en que Washington haya identificado un posible camino para lograr la paz entre Ucrania y Rusia, pero enfatizó que la propuesta avanzaría sólo si el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy la aprueba, informó CNN.

«Creemos que tenemos una manera de lograr la paz, él tendrá que aprobarla. Creo que se están acercando razonablemente, pero no quiero predecir», dijo Trump mientras hablaba con los periodistas en la Oficina Oval.

Sus comentarios se producen en medio de intensas discusiones sobre un nuevo plan de paz redactado por Estados Unidos que actualmente está siendo considerado en Kiev. La propuesta, según CNN, aún está en desarrollo y se espera que pase por revisiones significativas a medida que continúen las negociaciones.

Más temprano el viernes, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy Advirtió que el país enfrenta uno de los momentos más desafiantes de su historia, mientras sopesa las implicaciones de la propuesta estadounidense, informó Al Jazeera.

En una reunión pública frente a su oficina en Kiev, Zelenskyy destacó la necesidad de unidad nacional y reiteró que nunca traicionaría al pueblo ucraniano.

«Ahora es uno de los momentos más difíciles de nuestra historia… Ahora, Ucrania puede enfrentar una elección muy difícil: perder dignidad o arriesgarse a perder un socio importante», dijo Zelenskyy.

«Lucharé las 24 horas del día, los 7 días de la semana para garantizar que no se pasen por alto al menos dos puntos del plan: la dignidad y la libertad de los ucranianos», añadió.

Una nueva propuesta de paz para Ucrania que se está discutiendo dentro de la administración Trump podría involucrar Kyiv ceder territorio en la región oriental de Donbas y aceptar límites a sus capacidades militares a cambio de garantías de seguridad respaldadas por Estados Unidos, informó CNN, citando a un funcionario occidental familiarizado con las deliberaciones en curso.

Según CNN, los funcionarios estadounidenses dijeron que la propuesta sigue siendo un trabajo en progreso, señalando que cualquier eventual acuerdo requeriría compromisos tanto de Rusia como de Ucrania, que han estado en conflicto desde 2014, convirtiendo la situación en una guerra a gran escala después de Moscú invasión en 2022.

Los funcionarios enfatizaron que algunos de los elementos que circulan actualmente -incluidos aquellos que se consideran favorables a las demandas de Moscú- no son definitivos y se espera que cambien a medida que continúen las discusiones.

El borrador, que comprende 28 puntos, habría sido revisado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y cuenta con su apoyo, informó CNN.

Representa el último intento de Washington de reactivar los esfuerzos de paz y poner fin al conflicto de casi tres años.

Algunas disposiciones, en particular las que exigen concesiones territoriales de Ucrania en áreas que no están totalmente bajo control ruso, han sido rechazadas anteriormente por Kiev.

