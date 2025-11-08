Donald Trump boicotea la cumbre del G20 en Sudáfrica, en alusión a la discriminación por parte de los agricultores blancos

Washington, VIVA – Presidente de EE.UU. Donald Trump Cerciorarse Estados Unidos de América no asistirá a la cumbre G20 De Sudáfrica a finales de noviembre, al abordar la cuestión de agricultor.

Lea también: El cierre del gobierno amenaza con hasta un 20 por ciento de cancelaciones de vuelos en EE.UU.



Nuevamente acusó a Sudáfrica (Sudáfrica) de tratar injustamente a los agricultores blancos.

En septiembre, Trump dijo que no asistiría a una reunión del grupo de las 20 principales economías del mundo y que enviaría al vicepresidente JD Vance como su reemplazo.

Lea también: Hansip en Cakung recibió un disparo cuando frustraba el robo de una motocicleta





El presidente estadounidense Donald Trump.

Sin embargo, el viernes, Trump escribió en las redes sociales que Estados Unidos no enviaría un representante mientras Sudáfrica siguiera cometiendo «violaciones de derechos humanos».

Lea también: Las identidades de 7 personas presentadas por el Comité de Erradicación de la Corrupción relacionadas con OTT en Ponorogo, el Regente y su hermano menor, al Secretario Regional



«Es una vergüenza que el G20 se celebre en Sudáfrica. Los afrikaners (descendientes de colonos holandeses, así como inmigrantes franceses y alemanes) están siendo asesinados y masacrados, mientras sus tierras y granjas son confiscadas ilegalmente», afirmó.

Sudáfrica, que este año se convirtió en el primer país africano en ocupar la presidencia del G20, será el anfitrión de la cumbre de dos días que comenzará el 22 de noviembre en Johannesburgo.

Está previsto que Trump presida la cumbre del G20 del próximo año en su complejo de golf en Miami, Florida. Dijo que esperaba con ansias la oportunidad de mostrar al mundo el «tremendo éxito» de su gobierno. (Hormiga)