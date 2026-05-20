Donald Trump asistirá a la cumbre del G7 mientras las tensiones entre Estados Unidos y Europa siguen creciendo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá a la próxima cumbre de líderes del G7 en Francia el próximo mes, incluso mientras continúan las tensiones entre Washington y varios aliados europeos por cuestiones como Irán, el comercio y la cooperación en defensa, informó ANI.

Según un funcionario de la Casa Blanca citado por Axios, Trump participará en la cumbre anual prevista del 15 al 17 de junio en Evian-les-Bains. Se espera que la reunión reúna a líderes del Grupo de los Siete países para discutir inteligencia artificial, comercio, minerales críticos, inmigración, seguridad energética y desafíos geopolíticos globales.