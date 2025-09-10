Donald Trump asegura una navegación sin problemas en las negociaciones comerciales de la India-Estados Unidos







Presidente de los Estados Unidos Donald Trump El martes (hora local de los Estados Unidos) dijo que Estados Unidos e India reanudarán las negociaciones para abordar las «barreras comerciales» entre los dos países. En una publicación en su plataforma de redes sociales, Truth Social, Trump escribió: «Me complace anunciar que India y los Estados Unidos de América continúan negociaciones para abordar las barreras comerciales entre nuestras dos naciones. ¡Espero hablar con mi muy buen amigo, el primer ministro Modi, en las próximas semanas.

El anuncio se produce semanas después de que Estados Unidos impusiera una tarifa del 50 por ciento a los bienes indios, incluida una multa adicional del 25 por ciento en las compras de petróleo ruso. A principios de esta semana, el presidente Trump, mientras hacía un anuncio en la Casa Blanca, calificó a la India-Estados Unidos como una «relación muy especial» y afirmó que él y el primer ministro Modi siempre serían amigos, afirmando que no hay «nada de qué preocuparse».

Sin embargo, expresó su descontento por lo que «él (PM Modi) está haciendo» en los tiempos contemporáneos. Cuando ANI le preguntó: «¿Estás listo para restablecer las relaciones con India en este momento?», Dijo el presidente de los Estados Unidos, «siempre lo haré. Siempre seré amigo de (PM) Modi. Es genial Primer ministro. Siempre seré amigos, pero no me gusta lo que está haciendo en este momento en particular. Pero India y Estados Unidos tienen una relación muy especial. No hay nada de qué preocuparse. Solo tenemos momentos en ocasiones «.

El presidente de los Estados Unidos también respondió a su puesto sobre Truth Social, donde llamó a perder ‘India y Rusia a China’, diciendo que no cree que eso haya sucedido. El primer ministro, Narendra Modi, también respondió calurosamente a la afirmación de Trump de los lazos de India-Estados Unidos, diciendo que «aprecia profundamente y recíproca completamente» los sentimientos del presidente de los Estados Unidos y la evaluación positiva de las relaciones bilaterales.

En una publicación sobre x, Maneras de PM Señaló los lazos de India-Estados Unidos como «con visión de futuro» hacia una «asociación estratégica integral y global». «Aprecia profundamente y recopilan completamente los sentimientos del presidente Trump y la evaluación positiva de nuestros lazos. India y Estados Unidos tienen una asociación estratégica integral y global muy positiva y prospectiva», declaró el primer ministro en su puesto.

