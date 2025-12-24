





presidente de estados unidos Donald Trump El martes (hora local) mantuvo una conversación telefónica con su homólogo uzbeko, Shavkat Mirziyoyev, sobre el lanzamiento del Consejo de Negocios e Inversiones entre Estados Unidos y Uzbekistán. Según el embajador de Estados Unidos en la India y enviado especial para Asia central y meridional, Sergio Gor, Shavkat Mirziyoyev llamó al presidente Trump «el presidente de la paz para el mundo».

«Hoy temprano, el presidente Donald Trump habló con el presidente Shavkat Mirziyoyev de Uzbekistán y declaró que «el presidente Trump es el presidente de la paz para el mundo». ¡No podría estar más de acuerdo! Bajo el liderazgo del presidente Trump, innumerables conflictos han llegado a su fin y el mundo es un lugar mejor», escribió Sergio Gor en X. El comentario del embajador de los Estados Unidos se hace eco de la afirmación de Trump de poner fin a ocho guerras.

En el servicio de prensa del presidente Shavkat Mirziyoyev informaron en X: «Los presidentes Shavkat Mirziyoyev y Donald Trump mantuvieron una conversación telefónica e intercambiaron cordiales saludos por la próxima vacaciones de año nuevo. Las partes discutieron el progreso de los acuerdos y proyectos conjuntos, destacando el lanzamiento del Consejo de Negocios e Inversiones entre Estados Unidos y Uzbekistán, además de reafirmar la disposición a continuar los contactos activos en todos los niveles».

Según una nota de prensa de la Embajada de Estados Unidos en Uzbekistán, Sergio Gor ocupará el cargo de copresidente estadounidense de la recién creada EE.UU.Uzbekistán Consejo de Empresas e Inversiones, un importante paso adelante para promover una agenda económica Estados Unidos Primero en Asia Central y crear nuevas oportunidades para los trabajadores, los innovadores y las empresas estadounidenses.

«El embajador Gor dirigirá A NOSOTROS participación en este consejo junto con Saida Mirziyoyeva, Jefa de la Administración Presidencial de Uzbekistán. Su papel refleja el compromiso del presidente Trump de fortalecer el liderazgo económico de Estados Unidos, ampliar el acceso para las empresas estadounidenses y garantizar que las asociaciones en el extranjero generen beneficios reales para el pueblo estadounidense», decía la nota de prensa.

El Consejo se centrará en ampliar las oportunidades de inversión y exportación de Estados Unidos y Uzbekistán, abriendo sectores de alto crecimiento, especialmente la tecnología de la información y la innovación digital. El Presidente Mirziyoyev también visitó recientemente Washington del 4 al 6 de noviembre para la Cumbre del C5+1.

