Donald Trump ‘ama las tarifas’, se etiqueta a sí mismo un hombre arancelario: el profesor Paul Poast







Presidente de los Estados Unidos Donald Trump Durante mucho tiempo ha adoptado las tarifas como una herramienta de política central, refiriéndose con orgullo a sí mismo como un «hombre arancelario» desde su primer mandato, según el profesor asociado Paul Poast de la Universidad de Chicago.

En declaraciones a Ani, dijo: «El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ama los aranceles. Volviendo a su primer mandato, se calificó de un hombre arancelario. Al entrar en este término, durante toda la campaña, siguió presentando aranceles como una política que iba a favorecer y eso ha demostrado ser el caso durante sus primeros meses en el cargo». Poast explicó que la demanda de Trump de imponer aranceles es «un poco comprensible» debido a sus críticas a los países que continúan comprando petróleo de Rusia a pesar de la guerra en curso en Ucrania.

«Es un poco comprensible por qué exige que imponga aranceles, porque una de sus mayores críticas de Países europeosIndia, China, continúa comprando petróleo de Rusia, y eso ha permitido a Rusia continuar financiando su máquina de guerra «, dijo.

En la posición de la India, Poast lo describió como estratégico y pragmático. «Países como India realmente han aprovechado el hecho de que Rusia ha estado vendiendo este petróleo con un descuento … Veo la especie de India como recientemente el epítome del país realpolitik. Están como, no estamos tolerando la guerra, también podríamos aprovechar la energía barata, y eso ha sido una gran parte de donde entran».

El profesor agregó que esta situación ha fortalecido la resolución de Trump de adoptar una postura más dura. «Creo que ahora ha llevado a Trump a decir, no, eso no es aceptable porque la mejor manera de detener a Rusia es cortar por completo su capacidad de vender petróleo», declaró Poast.

Mientras tanto, hablando en la 80a sesión de la Asamblea General de las Naciones UnidasTrump advirtió que estaba preparado para imponer aranceles pesados ​​a Rusia si se negaba a poner fin a la guerra en Ucrania, y agregó que la guerra de Rusia en Ucrania «no hace que Rusia se vea bien». «En el caso de que Rusia no esté lista para llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra, entonces Estados Unidos está completamente preparado para imponer una ronda muy fuerte de aranceles poderosos», dijo Trump. También dijo que Putin «me decepcionó» por no detener la guerra con Ucrania «.

Me ha decepcionado. Quiero decir, está matando a muchas personas y está perdiendo más personas de lo que él, ya sabes, que él está matando. Quiero decir, francamente, los soldados rusos están siendo asesinados a un ritmo más alto que los soldados ucranianos «, dijo Trump en una conferencia de prensa con el primer ministro del Reino Unido Keir Starmer la semana pasada. Anteriormente, Trump pidió a la OTAN y las naciones europeas que tomen medidas más fuertes contra Rusia, particularmente criticando a Europa por continuar comprando petróleo de Moscú.

En declaraciones a los periodistas, Trump dijo: «No están haciendo el trabajo. La OTAN tiene que reunirse. Europa tiene que reunirse. Europa es mi amiga, pero Europa está comprando petróleo Rusia. No quiero que compren aceite. Y las sanciones que están poniendo no son lo suficientemente duras. Y estoy dispuesto a hacer sanciones, pero tendrán que endurecer sus sanciones acorde con lo que estoy haciendo «.

