





Presidente de los Estados Unidos Donald Trump El lunes, una vez más repitió su afirmación de que detuvo la guerra entre India y Pakistán. Hablando con la prensa en la Oficina Oval mientras se reunía con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, Trump afirmó haber terminado seis guerras, incluida la guerra entre India y Pakistán.

Mientras respondía una pregunta, Trump dijo que pensaba que la guerra de Rusia-Ukraine sería la «más fácil» de terminar, pero no lo es. Trump dijo que «es el difícil», y hemos estado hablando de ello durante mucho tiempo, como «estábamos hablando de otros» India-Pakistán «. Trump también mencionó indirectamente India y Pakistán en su publicación social de la verdad más temprano en el día. «He establecido 6 guerras en 6 meses, una de ellas un posible desastre nuclear», publicó Trump.

Desde el 10 de mayo, cuando Trump anunció en las redes sociales que India y Pakistán habían acordado un alto el fuego « completo e inmediato ‘después de una’ noche larga ‘de conversaciones mediadas por Washington, ha repitido su reclamo más de 40 veces que’ ayudó a resolver las tensiones entre India y Pakistán. India ha mantenido constantemente que la comprensión del cese de las hostilidades con Pakistán se alcanzó después de conversaciones directas entre los directores generales de operaciones militares (DGMO) de los dos militares.

El primer ministro Narendra Modi dijo en el Parlamento que ningún líder de ningún país le pidió a India que detuviera la Operación Sindoor. El ministro de Asuntos Externos, S Jaishankar, ha dicho categóricamente que no hubo intervención de terceros en provocar un alto el fuego con Pakistán durante la Operación Sindoor. El día de su reunión de su cumbre con el presidente ruso Vladimir Putin el viernes, Trump repitió varias veces en cuestión de horas su afirmación de que detuvo la guerra entre India y Pakistán, así como habló sobre las compras de petróleo ruso de Delhi.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente