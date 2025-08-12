Donald Trump afirma que puede juzgar el potencial de Rusia en minutos







Antes de su cumbre del viernes con el presidente ruso Vladimir Putin en Alaska, presidente de los Estados Unidos Donald Trump Expresó optimismo sobre la posibilidad de comercio normal entre ambos países y dijo que sabrá dentro de los primeros dos minutos de su reunión si se puede llegar a un acuerdo. Trump hizo estos comentarios mientras se dirigía a la sesión informativa de la Casa Blanca el lunes (hora local).

Cuando se le preguntó si ve un momento en que podría haber un comercio normal entre los Estados Unidos y Rusia, Trump dijo: «Lo hago. Rusia tiene una tierra muy valiosa. Si Vladimir Putin iría hacia los negocios en lugar de hacia la guerra, ya sabes, ya sabes, es una nación en guerra.

«Vamos a tener una reunión con Vladimir Putin. Y al final de esa reunión, probablemente en los primeros dos minutos, sabré exactamente si se puede hacer o no un acuerdo «, agregó. Además, Trump expresó optimismo sobre la reunión y dijo:» Me gustaría ver un alto el fuego. Me gustaría ver el mejor trato que podría hacerse para ambas partes «.

Trump atribuyó el estado actual de la economía de Rusia al conflicto en curso, señalando que la imposición estadounidense de una tarifa del 50 por ciento sobre los países que compran petróleo de Rusia tuvo un impacto significativo. «Su economía no está funcionando bien en este momento porque está muy bien perturbada por esto. No ayuda cuando el presidente de los Estados Unidos le dice a su más grande o el segundo comprador de petróleo que le estamos poniendo una tarifa del 50 por ciento si compra petróleo de Rusia. Eso fue un gran golpe».

Trump afirmó que estaba preparado para tomar más medidas pero recibió una llamada de Putin. «No me he detenido allí. Quiero decir, mira, estaba listo para hacer cosas mucho más grandes que eso. Pero recibí una llamada que les gustaría conocer, y voy a ver qué quieren conocer».

Trump describió la reunión con Rusia Como un «gran problema», y agregó que dijo: «Llamaré a los líderes europeos. Están cansados de ello (la guerra de Rusia-Ukraine). Quieren volver a gastar dinero en sus países. Quieren volver a construir sus propios países. Quieren que se resuelva».

«Hay muchos líderes europeos, y confían mucho en mí. Si no fuera para mí, esto nunca se resolvería hasta que la última persona que respire está muerta. Será una buena reunión, y iremos un paso más allá. Lo haremos. Lo haremos. Me gustaría ver un cese de cese muy, muy rápido. Me gustaría verlo de inmediato», agregó. Añadió.

El presidente de los Estados Unidos también expresó sus puntos de vista sobre el conflicto de Ucrania, afirmando: «Esta guerra no hubiera sucedido si fuera presidente. Esta es la guerra de Joe Biden. Esta no es mi guerra». Planea instar a Putin a terminar la guerra, diciendo: «Así que voy a hablar con Vladimir Putin. Y le voy a decir que tienes que terminar esta guerra. Y no iba a meterse conmigo».

«La próxima reunión será con Zelensky y Putin, o Zelensky y Putin y yo. Estaré allí si me necesitan, pero quiero establecer una reunión entre los dos líderes», agregó. Trump dijo que se reúne con Putin para ver cuáles podrían ser los parámetros de un acuerdo de paz antes de hablar con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y líderes europeos.

«Me reuniré con el presidente Putin y veremos lo que tiene en mente, y si es un trato justo, lo revelaré a los líderes de la Unión Europea y a los líderes de la OTAN y también al presidente Zelensky», dijo Trump, señalando que llamaré a Zelensky primero «fuera de respeto».

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente