Donald Trump afirma que India está reduciendo las importaciones de petróleo ruso en medio de comentarios comerciales







presidente de estados unidos Donald Trump ha reiterado su afirmación de que India ha aceptado «dejar de» comprar petróleo a Rusia y reduciría su compra a «casi nada» para finales de año, informó la agencia de noticias PTI.

Sin embargo, dijo, es un proceso y llevará algún tiempo.

Trump también dijo que intentaría persuadir a China para que hiciera lo mismo. China e India son los dos mayores compradores de petróleo crudo ruso.

«India, como ustedes saben, me ha dicho que van a dejar (de comprar petróleo ruso)… Es un proceso. No se puede simplemente detenerlo… Para fin de año, se quedarán casi sin nada, casi el 40 por ciento del petróleo. India, han sido geniales. Ayer habló con el Primer Ministro (Narendra) Modi. Han sido absolutamente geniales», dijo el presidente a los periodistas en la Casa Blanca el miércoles.

Trump ha estado afirmando durante los últimos días que India le ha asegurado que reducirá significativamente sus importaciones de petróleo desde Rusia.

Según Estados Unidos, la India está ayudando a Putin a financiar la guerra mediante la compra de petróleo crudo ruso.

Las relaciones entre Nueva Delhi y Washington se han visto afectadas por una grave tensión después de que Trump duplicó los aranceles sobre productos indios a un enorme 50 por ciento, incluido un arancel adicional del 25 por ciento para la compra de petróleo crudo ruso por parte de la India. India calificó la acción estadounidense de «injusta, injustificada e irrazonable», informó PTI.

Trump dijo durante su próxima reunión con el presidente chino Xi Jinping que discutiría con él formas de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

«De lo que realmente le hablaré es de cómo poner fin a la guerra con Rusia y Ucraniaya sea a través del petróleo o la energía o cualquier otra cosa. Creo que va a ser muy receptivo», dijo, informó PTI.

El presidente afirmó que la relación entre China y Rusia «es un poco diferente».

Aunque la relación de Beijing con Moscú «nunca fue buena», había cambiado debido a las políticas de las administraciones estadounidenses anteriores.

«China es un poco diferente. Tienen una relación un poco diferente con Rusia. Nunca fue buena, pero debido a Biden y Obama, se vieron obligados a estar juntos. Nunca debieron haber sido obligados a estar juntos… por naturaleza, ellos (China-Rusia) no pueden ser amistosos… Espero que sean amistosos, pero no pueden serlo… Biden y Obama los obligaron a unirse debido a la energía y el petróleo. Están más cerca de lo que normalmente estarían», dijo, informó PTI.

Trump se reunirá con Xi al margen de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Corea del Sur a finales de este mes.

Al defender su política comercial, Trump atribuyó a los aranceles el fortalecimiento de la economía estadounidense.

«Nos está yendo tan bien como país en este momento debido a los aranceles. Los aranceles se han utilizado en nuestra contra durante décadas… y eso fue perjudicando lentamente a nuestro país. Por eso debemos 37 billones de dólares. Debido a los aranceles, ahora somos un país rico. Estamos recibiendo dinero como nunca antes lo habíamos hecho», dijo, informó PTI.

Al afirmar que los aranceles eran vitales para la prosperidad de Estados Unidos, Trump dijo: «Sin aranceles, Estados Unidos se convertiría en un país del tercer mundo. No puedo permitir que eso suceda. Con aranceles, somos un país rico y seguro; sin ellos, seríamos el hazmerreír».

Trump afirmó que los aranceles también han ayudado a prevenir conflictos.

«Resolví ocho guerras. De las ocho, cinco o seis fueron por los aranceles», afirmó.

Repitiendo su afirmación de que ayudó a detener el reciente conflicto militar entre India y PakistánTrump dijo que les dijo a los dos países: «Si quieren pelear, está bien. Pero van a pagar aranceles. Dos días después, llamaron y dijeron que no iban a pelear más. Tienen paz».

Trump ha repetido docenas de veces que «ayudó a resolver» el reciente conflicto militar entre India y Pakistán. La India ha sostenido sistemáticamente que el acuerdo sobre el cese de las hostilidades con Pakistán en mayo se alcanzó tras conversaciones directas entre los Directores Generales de Operaciones Militares (DGMO) de los dos ejércitos.

(Con aportes de PTI)





