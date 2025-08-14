Donald Trump afirma que el homicidio de DC más alto que Bogotá, Ciudad de México o Islamabad







Presidente de los Estados Unidos Donald Trump hizo fuertes afirmaciones sobre el estado del crimen en Washington, DC, afirmando que la ciudad tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo, superando a varios países notoriamente violentos.

En una publicación en su plataforma de redes sociales, `Truth Social,» Trump escribió «, pero ahora, DC está de regreso bajo control federal, donde pertenece. ¡La Casa Blanca está a cargo. ¡Los militares y nuestra gran policía liberarán esta ciudad, rasparán la inmundicia y lo hará seguro, limpio, habitable y hermoso una vez más!».

Anteriormente durante una conferencia de prensa el lunes, Trump anunció que está colocando el Departamento de Policía Metropolitano de Washington, DC, «bajo control federal» y desplegando el Guardia nacional a la ciudad, diciendo que la medida tiene como objetivo restaurar el orden en la capital de la nación.

«Washington, DC, tiene una de las tasas más altas de delincuencia en el mundo, más que muchos de los países del tercer mundo más violentos. La tasa de homicidios de la ciudad es más alta que los lugares conocidos por su violencia, como la Ciudad de México, Bogotá, Islamabad y Addis Abeba, casi diez veces más alta que Fallujah, Iraq». Trump escribió. «Si DC fuera un estado, tendría la tasa de homicidio más alta de cualquier estado en Estados Unidos».

Trump afirmó que el crimen violento en la ciudad ha empeorado con el tiempo, y agregó: «La tasa de criminalidad violenta en DC ha empeorado, y la tasa de asesinatos esencialmente se ha duplicado en poco más de una década, pero estas son solo las estadísticas» oficiales «publicadas por los corruptos funcionarios de la ciudad. Los números reales son muchas veces peores».

Alegó la manipulación de los datos del crimen, afirmando: «De hecho, un comandante del recinto acaba de ser suspendido por presuntamente manipular las estadísticas de delitos violentos, y la Unión de Policía de DC, del mismo modo, dice que los números reales son mucho más altos». Trump culpó al gobierno de la ciudad por inacción, afirmando, «porque el gobierno demócrata de DC ha dejado de investigar, arrestar y enjuiciar a la mayoría DelitoLas estadísticas publicadas ni siquiera capturan una fracción de la violencia real «.

Al describir el impacto cotidiano en los residentes, dijo: «Nadie es arrestado por robar. disfuncional.

Trump estimó la escala del problema, y agregó: «Lo real Tasas de delitos son probablemente de cinco a diez veces lo que se ha informado. DC ha estado bajo asedio de matones y asesinos, pero ahora, DC está de vuelta bajo el control federal, donde pertenece «.

