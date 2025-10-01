Donald Trump advierte a oficiales militares estadounidenses de ‘invasión’ dentro del país







Presidente de los Estados Unidos Donald Trump El martes (hora local) advirtió sobre una «invasión» dentro del país, que no es diferente de un «enemigo extranjero». Dijo que es difícil rastrear a esos enemigos ya que no usan uniformes, informó CNN.

Trump se dirigía a una reunión de los principales oficiales militares estadounidenses en la base del Cuerpo de Marines Quantico en Virginia. «Estamos bajo invasión desde adentro. No es diferente a un enemigo extranjero, pero más difícil en muchos sentidos porque no usan uniformes», dijo Trump, según CNN. El presidente Trump declaró que sugirió que el secretario de defensa Pete Hegseth use algunas de las peligrosas ciudades estadounidenses para el entrenamiento militar.

«En nuestras ciudades del interior, de las que estaremos hablando porque ahora es una gran parte de la guerra. Es una gran parte de la guerra. Le dije a Pete que deberíamos usar algunas de estas ciudades peligrosas como campos de entrenamiento para nuestros militares, Guardia nacionalpero militar. Porque iremos a Chicago muy pronto «, dijo, según lo citado por CNN.

El presidente de los Estados Unidos consideró además San Francisco, Chicago, Nueva York y Los Ángeles como lugares «inseguros», afirmando que su administración los abordaría uno por uno. «San Francisco, Chicago, Nueva York, Los Ángeles. Son lugares muy inseguros. Y los vamos a enderezar uno por uno. Esta será una parte importante para algunas de las personas en esta sala. También es una guerra. Es una guerra desde adentro, agregó Trump.

Más temprano el 21 de septiembre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el sábado (hora local) declaró que el crimen en Washington, DC, se ha reducido notablemente a medida que el lugar se ha vuelto «totalmente diferente del año pasado», destacando el efecto de la represión del crimen después de que la administración Trump tomó el control de la vigilancia.

Trump dijo que Washington, DC se ha vuelto «hermoso y seguro», mencionando que se debe a la «buena gobernanza». Mientras tanto, la administración estadounidense había planeado desplegar la Guardia Nacional en Chicago como un impulso para la represión contra el crimen y la inmigración de Donald Trump.

