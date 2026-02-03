Don Toliver anuncia las fechas de la gira ‘Octane’ Arena 2026

Rapero nominado al Grammy don toliver ha anunciado fechas para su Gira “Octano” 2026una arena en apoyo de su quinto álbum de estudio del mismo nombre, que incluye fechas en el Madison Square Garden de Nueva York y el Crypto.com Arena de Los Ángeles.
Producida por Live Nation, la gira por 30 ciudades de América del Norte cuenta con invitados especiales SahBabii, SoFaygo y Chase B.
Los boletos estarán disponibles a partir de la preventa de Citi a partir del miércoles 4 de febrero. Se realizarán preventas adicionales durante toda la semana antes de la venta general que comenzará el viernes 6 de febrero a las 10 a. m., hora local.
Los titulares de tarjetas Citi tendrán acceso a la preventa de boletos a partir del miércoles 4 de febrero a las 10 a. m. hora local hasta el jueves 5 de febrero a las 11:59 p. m. hora local a través del programa Citi Entertainment. El recorrido también ofrecerá una variedad de paquetes VIP y experiencias premium, con asientos privilegiados, entrada anticipada y acceso a una sala VIP previa al espectáculo.
Próximas fechas de gira
*con SahBabii
^con SoFaygo
+con PERSECUCIÓN B
# Titular del festival
Viernes 8 de mayo – Orlando, FL @ Rolling Loud*^#
Martes 12 de mayo – Tulsa, OK @ BOK Center*^+
Jueves 14 de mayo – Houston, TX @ Toyota Center*^+
Domingo 17 de mayo – Columbia, SC @ Colonial Life Arena*^+
Martes 19 de mayo – Atlanta, GA @ State Farm Arena*^+
Jueves 21 de mayo – Charlotte, Carolina del Norte en Spectrum Center*^+
Sábado 23 de mayo – Pittsburgh, PA @ PPG Paints Arena*^+
Domingo 24 de mayo – Filadelfia, PA @ Xfinity Mobile Arena*^+
Martes 26 de mayo – Belmont Park, NY @ UBS Arena*^+
Miércoles 27 de mayo – Newark, Nueva Jersey en Prudential Center*^+
Viernes 29 de mayo – Hartford, CT @ PeoplesBank Arena*^+
Sábado 30 de mayo – Boston, MA @ TD Garden*^+
Lunes 01 de junio – Nueva York, NY @ Madison Square Garden*^+
Martes 02 de junio – Baltimore, MD @ CFG Bank Arena*^+
Jueves 4 de junio – Detroit, MI @ Little Caesars Arena*^+
Viernes 5 de junio – Toronto, ON @ Scotiabank Arena*^+
Domingo 07 de junio – Montreal, QC @ Bell Centre*^+
Martes 09 de junio – Columbus, OH @ Nationwide Arena*^+
Jueves 11 de junio – Chicago, IL @ United Center*^+
Sábado 13 de junio – Dallas, TX @ American Airlines Center*^+
Domingo 14 de junio – San Antonio, TX @ Frost Bank Center*^+
Miércoles 17 de junio – Kansas City, MO @ T-Mobile Center*^+
Viernes 19 de junio – Milwaukee, WI @ Milwaukee Summerfest*^+#
Sábado 20 de junio – Minneapolis, MN en Target Center*^+
Miércoles 24 de junio – Seattle, WA @ Climate Pledge Arena*^+
Jueves 25 de junio – Vancouver, BC @ Rogers Arena*^+
Sábado 27 de junio – Oakland, CA @ Oakland Arena*^+
Lunes 29 de junio – Los Ángeles, CA @ Crypto.com Arena*^+
Martes 30 de junio – San Diego, CA @ Pechanga Arena San Diego*^+
Miércoles 01 de julio – Phoenix, AZ @ Mortgage Matchup Center*^+
Viernes 03 de julio – Las Vegas, NV @ MGM Grand Garden Arena*^+
Domingo 05 de julio – Denver, CO @ Ball Arena*^+