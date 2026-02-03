Don Lemon dice que el Departamento de Justicia quería ‘infundirle miedo’ y ‘avergonzarlo’

Durante su aparición el lunes por la noche en “Jimmy Kimmel ¡Vivir!,» don limon Recordó los momentos previos a su detención.

Lemon dijo que estuvo en Los Ángeles el jueves por la noche asistiendo a fiestas previas a los Grammy antes de regresar a su hotel, donde fue arrestado por agentes federales.

«Regresé al hotel. Tenía mi bolsa de regalos del [party]»Y estaba caminando hacia la habitación», recordó Lemon. «Presioné el botón del ascensor y, de repente, sentí que me empujaban y que la gente intentaba agarrarme y esposarme. Y yo dije: ‘¿Qué haces aquí?’ Dijeron: ‘Vinimos a arrestarte’. Le dije: ‘¿Quién eres?’ Finalmente, se identificaron. Le dije: ‘Si eres quien eres, ¿dónde está la orden judicial?’ No tenían la orden judicial. Entonces, tuvieron que esperar a que alguien afuera, un tipo del FBI, entrara y me mostrara una orden judicial en un teléfono celular”.

Al principio de la entrevista, Lemon dijo que había escuchado rumores de que podrían detenerlo y se ofreció a entregarse. Sin embargo, afirma que su abogado nunca recibió respuesta de la Fiscal General Pam Bondi o del Fiscal General Adjunto Todd Blanche sobre la oferta.

El presentador Jimmy Kimmel calificó la terrible experiencia como un «desperdicio de recursos». Lemon estuvo de acuerdo y dijo que pensaba que el arresto estaba diseñado para enviar un mensaje.

“Quieren avergonzarte”, añadió. «Quieren infundir miedo. Por eso lo hicieron de esa manera».

Agentes federales se llevaron a Lemon bajo custodia en Los Ángeles el 29 de enero. El arresto de Lemon se produjo después de que el Departamento de Justicia intentara acusarlo de una violación de los derechos civiles por interrumpir un servicio religioso durante una protesta contra ICE en Minnesota. El ex presentador de CNN convertido en periodista independiente afirmó que no participaba como manifestante, sino que estaba allí como reportero cubriendo la manifestación, que transmitió en su transmisión en vivo.

El viernes, un juez liberado Lemon bajo su propia responsabilidad. Hablando afuera del tribunal del centro de Los Ángeles, Lemon dijo que su arresto no obstaculizaría su trabajo en la prensa.

«He pasado toda mi carrera cubriendo noticias. No pararé ahora», afirmó. «No me detendré nunca. Anoche, el Departamento de Justicia envió un equipo de agentes federales para arrestarme en medio de la noche por algo que he estado haciendo durante los últimos 30 años, y es cubrir las noticias. La Primera Enmienda de la Constitución me protege a mí y a muchos otros periodistas que hacen lo que hago. Estoy con todos ellos y no seré silenciado. Espero con ansias que llegue mi día en la corte».