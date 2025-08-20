Don Cheadle, Ayo Edebiri para protagonizar ‘Proof’ Broadway Revival

Nominado al premio de la academia Don Cheadle y Emmy, Sag y Golden Globe Winner Disponible Ayo hará su Broadway Debuta la próxima primavera en el primer avivamiento de Nueva York de la obra ganadora del Premio Tony de David Auburn y el Premio Pulitzer «Prueba. » El compromiso estrictamente limitado será dirigido por el ganador de Tony Thomas Kail y producido por Mike Bosner y Kail.

«Prueba» comienza las vistas previas del 31 de marzo de 2026 en el Teatro Shubert, con la noche de apertura programada para el 16 de abril.

Edebiri, quien recientemente ganó múltiples premios por su papel de Sydney en «The Bear» de FX, y actualmente está nominada nuevamente al Emmy por su trabajo en la tercera temporada, dijo que está «profundamente agradecida» por la oportunidad de dar vida a la renombre.

«Es difícil encontrar las palabras correctas cuando se habla de un texto tan rico, ingenioso y lleno como el de David, lo que puedo decir es lo profundamente agradecido que estoy por esta increíble oportunidad», dijo Edebiri. «No puedo creer que mi buena fortuna no solo pueda ir a Broadway con esta jugada, sino que tengo la oportunidad de trabajar junto a Don Cheadle, Tommy Kail y un equipo tan increíble a nuestro alrededor».

Cheadle, conocido por sus papeles en el «Hotel Ruanda», «House of Lies» y las franquicias «Iron Man» y «Avengers» de Marvel, encontraron una profunda conexión con el material fuente relacionado con sus propias experiencias como padre.

«No podría estar más feliz por la oportunidad de regresar al escenario en esta notable obra con este nivel de talento reunido para lograrlo», dijo Cheadle. «Como padre de dos hijos, ambos alrededor de la misma edad que Ayo, estoy emocionado (si no un poco nervioso) de profundizar en todo el desorden de padre/hija, sin mencionar los desafíos de salud mental que enfrenta la familia».

El equipo creativo de «Prueba» también incluirá el Premio de la Academia y el compositor ganador del Emmy Kris Bowers (música original), Teresa L. Williams (diseño escénico), el ganador de Tony Dede Ayite (diseño de vestuario) y Amanda Zieve (diseño de iluminación).

«Prueba» cuenta la historia de un matemático brillante pero problemático, su hija y la línea borrosa entre el genio y la locura. La obra se estrenó fuera de Broadway en 2000 antes de transferirse a Broadway, donde ganó el Premio Pulitzer 2001 por Drama y tres premios Tony, incluido el mejor juego. Más tarde fue adaptado a una película de 2005 por Auburn que protagonizó a Gwyneth Paltrow, Anthony Hopkins, Hope Davis y Jake Gyllenhaal.

Los próximos proyectos de Edebiri incluyen «After the Hunt» de Luca Guadagnino, que se estrenará en el Festival de Cine de Venecia. La película también está protagonizada por Julia Roberts y Andrew Garfield.

Los créditos de Cheadle abarcan cuatro décadas, incluyendo «Devil in a Blue Dress», «Crash» y su debut como director «Miles Alejes». Su trabajo en el escenario pasado incluye «Topdog/Underdog» de Suzan-Lori Parks en el Teatro Público y las producciones regionales en los teatros Guthrie y Goodman.

Se anunciarán el casting adicional, los miembros del equipo creativo y los detalles de boletos para «Prueba» en las próximas semanas.

El primer arte de ilustración de Alexis Frankin está a continuación.