Domino tiene la oportunidad de formar parte de la industria deportiva de Indonesia

Jacarta – Ministro de Juventud y Deportes Erick Thohir animar a la federación Deportes de dominó Nacional (orado) posicionar el dominó como parte de la industria del deporte capaz de aportar una contribución económica a Indonesia.

«Quiero ver que la perspectiva del deporte nacional no se ve sólo a partir de los logros (no sólo de medallas y victorias), dijo Erick después de asistir a la toma de posesión de los administradores provinciales de Orado de toda Indonesia en Yakarta, el miércoles 7 de enero de 2026 por la noche.

Ministro de Juventud y Deportes, Erick Thohir, en la inauguración del Ejecutivo Provincial de la Federación de Orado

Erick explicó que la industria del deporte global tiene un enorme valor económico y continúa creciendo. Dijo que el valor de la industria deportiva mundial alcanzó los 80.000 billones de pesos con una tasa de crecimiento de alrededor del ocho por ciento anual, una cifra que muestra un potencial económico significativo.

Según él, la mayor parte de la industria deportiva mundial todavía está controlada por determinados países. Estados Unidos, por ejemplo, controla alrededor del 40 por ciento de la industria deportiva mundial a través de ramas que se han convertido en grandes industrias como el baloncesto, el fútbol americano y el béisbol.

Además de Estados Unidos, también se considera que otros países han logrado convertir el deporte en una industria de alto valor. Inglaterra con su fútbol, ​​Australia con su rugby y la India con su cricket se citan como ejemplos de cómo el deporte puede convertirse en un ecosistema económico fuerte.

Por otro lado, también hay deportes que se construyeron desde sus inicios con un enfoque de industria del entretenimiento, como UFC y WWE.

«Hay otros deportes que son deportes industriales como la WWE, que es la lucha libre, golpear pero no golpear, así, que también es un deporte industrial», explicó el presidente del PSSI.

En este contexto, Erick cree que Indonesia tiene la oportunidad de desarrollar varios deportes como parte de la industria deportiva nacional, incluido el dominó. Según él, el deporte no sólo funciona como un medio de logro y de salud, sino que también puede crear valor económico si se gestiona de forma estructurada.

Erick también explicó la estructura de la circulación del dinero en la industria del deporte. Dijo que las contribuciones de financiación del gobierno generalmente son sólo de entre el 10 y el 15 por ciento. El resto proviene de inversiones del sector privado y de actores industriales, alrededor del 30 por ciento, así como del volumen de negocios económico de las propias actividades deportivas, que alcanza el 55 por ciento.