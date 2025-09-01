Dominique Malonga abraza el fisicalidad, gana respeto WNBA

El novato de la tormenta de Seattle, Dominique Malonga, ha descubierto que la transición al baloncesto profesional se ha centrado más en la fuerza que la habilidad.

Malonga, de 19 años, es el jugador más joven en el WNBAPero ella ya está marcando la diferencia al enfocarse en las intrincadas partes del juego.

«La mayor parte para mí es ser más físico», explicó Malonga. «Soy un jugador post, y los jugadores en esta liga son muy físicos. Si quiero terminar jugadas, tengo que terminar fuerte, boxear y rebotar. Así que estoy trabajando en ser más difícil y traer esa presencia física».

En una liga donde los veteranos explotan implacablemente debilidades, la conciencia es esencial. La curva de aprendizaje de Malonga ha sido la más empinada porque ha tenido que aprender no solo para resistir las demandas físicas, sino también para imponer las suyas.

Generando confianza a través de la confianza

A pesar de los desafíos, Malonga ha aprovechado la oportunidad de crecer. Con más minutos y mayores repeticiones, ha ganado la confianza que proviene de la confianza, tanto de entrenadores como de compañeros de equipo.

«Creo que va bien» ella dijo. «Estoy recibiendo buenas repeticiones ahora, buenos minutos, y siento la confianza de mis entrenadores y compañeros de equipo. Eso se muestra en la cancha. Simplemente salgo, doy el 100 por ciento y no pienso demasiado».

Elogios del entrenador Quinn

Malonga, quien es una pieza intrigante del futuro de Seattle, fue destacada por la combinación única de habilidad y sentido del entrenador de Storm, Noelle Quinn, para el juego.

«Estas son cosas que vemos todos los días» Quinn dijo. «Ella trabaja en ellos y tiene una sensación natural. Se trata de su comodidad, comprender el fisicalidad de la liga y nuestra ofensiva. Incluso en los tres, leía la rotación y supo que estaría abierta. Trabaja en sus tomas de ritmo, tiene un gran toque alrededor del borde, las grandes manos y es muy ágil. Es genial ver su producción y desarrollo en el tiempo real. Estoy muy orgulloso de ella».

A los ojos de Quinn, Malonga es el tipo de jugador que puede desarrollarse rápidamente en el sistema correcto. A pesar de que ya poseía su toque, movilidad e instintos, estaba agregando la dureza y la durabilidad necesaria para prosperar contra la competencia experimentada.

Ganando respeto en la liga

Seattle no está solo para notar su crecimiento. Los oponentes, que incluyen algunas de las estrellas más grandes de la liga, han tomado nota. Alyssa Thomas, conocida por ser una de las principales delanteras en la WNBA y nombrada constantemente para el equipo de la WNBA, elogió el rápido desarrollo de Malonga.

«Sí, quiero decir, ella solo tiene 19 años. La mayoría de nosotros entramos en la liga a los 21 o 22 años, por lo que ser tan joven y competir en este nivel es realmente impresionante», dijo Thomas en una entrevista con Landonbuford.com. «Todavía tiene mucho espacio para crecer, y jugar junto a jugadores tan experimentados solo la ayudará. La enfrentamos en la primera mitad de la temporada, y ya ha mejorado mucho desde entonces. Estoy emocionada de seguir viendo su desarrollo, definitivamente es el límite para ella».

La transición de Malonga ha sido notable, como destaca el respaldo de Thomas. Desde el espacio y las rotaciones defensivas hasta la selección y el rebote de disparos, está haciendo una mejora significativa mes a mes.

Un futuro brillante

La historia de Malonga acaba de comenzar. A pesar de tener 19 años, todavía tiene más oportunidades para avanzar que la mayoría de sus compañeros de clase, y ya está demostrando que pertenece al grupo. La combinación de sus habilidades físicas, fuerza emergente y orientación dada por sus entrenadores y compañeros de equipo veteranos pueden acelerar su desarrollo de una manera que muchos novatos nunca han experimentado.

Seattle espera con ansias esto, que es una señal alentadora. La liga está mirando a un jugador joven con el potencial de convertirse en una de las próximas grandes estrellas. Según Alyssa Thomas, el potencial de Malonga es ilimitado.