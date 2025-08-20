Dominic West, Sienna Miller protagonizará la serie ‘War’ en HBO y Sky

Dominic West y Sienna Miller van a «guerra».

El dúo encabezará una nueva serie legal de thriller en HBO y Cielo del creador de «Lupin» y «Hijack» George Kay, que ya ha recibido un compromiso de dos estaciones. El nominado al Emmy de «The Crown», West interpretará a Tech Titan Morgan Henderson, mientras que el líder de «Anatomy of a Scandal» es su esposa separada, la estrella de cine internacional Carla Duval.

Ubicado en la prestigiosa ley del mundo de Londres, la «guerra» comienza con un «caso de divorcio escandaloso que envía ondas de choque a través de salas de juntas, habitaciones y salas de audiencias por igual», según su sinopsis oficial. El programa «sigue a dos de las firmas rivales más prestigiosas de Londres: Cathcarts y Taylor & Byrne, a medida que avanzan en la cara en el caso de divorcio del siglo. Cada lado está seguro de que ganarán. Pero a medida que las espirales de caso y la fractura de lealtades están en la línea, y todos están tocando para el momento.

El elenco de la temporada 1 de «War» también incluye a Phoebe Fox («The Great», «Tarea») como Serena Byrne y James McArdle («Jugar bien», «Mare of Easttown») como Nicholas Taylor, socios en la vida y negocios en Taylor & Byrne; Nina Sosanya («Tornillo», «renos de bebé») como «Su Majestad» Beatrice «Queen Bea» Ubosi y Pip Torrens («Sucesión», «La Corona») como St. John Smallwood, sus homólogos y feroces rivales en Cathcarts; y Archie Renaux («Alien: Romulus», «actualizado») como el ambicioso abogado Jonathan «Johnny» Warren.

Dirigida por Ben Taylor («Educación sexual»), «War» es coproducida por nuevas imágenes («Catherine the Great») y las imágenes del observatorio de Kay en asociación con HBO y Sky. La serie fue creada, escrita y producida por Kay. Otros productores ejecutivos incluyen a Taylor, Willow Grylls («Des», «The Missing»), Matt Sandford («The Long Shadow») para nuevas imágenes, Susan Breen («Bad Sisters»), Andrew Dewsbury y Megan Spanjian para Sky.

«Estoy emocionado de trabajar con Sky y HBO, dos casas para narraciones audaces y ambiciosas, y nuestro brillante equipo de producción», dijo Kay en un comunicado. «‘War’ es un drama legal lleno de doble cruce, escándalo, giros y traiciones. El tipo de programa de televisión que me hizo querer escribir programas de televisión».

«War» debutará en HBO y HBO Max en los Estados Unidos y transmitirá en HBO Max en Australia. Se emitirá en el cielo y los servicios de transmisión ahora/wow en el Reino Unido, Irlanda, Italia, Alemania, Suiza y Austria. Las ventas internacionales de la serie serán manejadas por NBCUniversal Global TV Distribution.